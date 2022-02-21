Финансист оценил шансы рубля на укрепление весной

Весной не стоит ожидать серьезного роста курса рубля. Такое положение будет из-за сохранения геополитической напряженности. Об этом рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В беседе с агентством «Прайм» Суверов отметил, что с учетом повышения цен на нефть, которые могут вырасти до 100 долларов за баррель, рубль должен укрепиться. По его словам, это произойдет, вероятно, в районе 60-65 рублей за доллар.

Инвестиционный стратег отметил, что проблема в том, что в последнее время российская валюта практически отвязалась от нефти, и даже высокие процентные ставки не помогают ей укрепиться.

Рубль, по словам Суверова, получит шанс на догоняющий рост вслед за нефтью и ставками только при уменьшении геополитического дисконта.

Статус стабильного актива для сбережений продолжает удерживать доллар. Но россиянам следует расширить свои валютные накопления и добавить туда британские фунты. Это поможет минимизировать риски. На фоне мировых регуляторов выделяется Банк Англии. Он уже дважды поднял ставку. Так ведомство пытается остановить инфляцию. Поэтому фунт может стать альтернативой доллару.