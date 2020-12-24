В 2021 году россиян ждет несколько важных изменений. За вредные привычки придется платить

В жизни россиян в 2021 году многое изменится. Часть из нововведений будет приятной: люди смогут узнавать о своей будущей пенсии, не оставлять чаевые, работать в новых сферах. Некоторые изменения, увы, будут неприятными. Например, нельзя будет складывать хлам в подвалах, сигареты и алкоголь станут дороже, а тарифы ЖКХ повысятся.

Будущая пенсия

Россияне старше 45 лет с 2021 года будут раз в три года получать уведомления от Пенсионного фонда (ПФР) о размере будущей пенсии. К этому возрасту большинство людей имеют определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости.

Чтобы узнать размер своей будущей пенсии, не надо будет подавать каких-либо заявлений. Сообщения будут приходить автоматически через портал госуслуг и в личный кабинет на сайте ПФР.

Хранение вещей

С 2021 года из-за обновленных правил противопожарной безопасности появится запрет на хранение вещей на чердаках и цокольных этажах. Эти места нередко используются, чтобы складывать туда ненужный хлам и консервы.

Также запретят использовать газовые приборы без прохождения технического обслуживания, а на балконах нельзя будет оставлять свечи и непотушенные сигареты.

Чаевые в ресторанах

Ресторанам запретят включать чаевые в чек. Заведения не будут добавлять в заказ любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд. При этом рестораны смогут предложить клиентам другие услуги, от платы за которые те могут отказаться. Даже если они уже оплачены, посетители имеют право потребовать вернуть деньги.

Еще один приятный бонус: заведения должны информировать гостей о перечне услуг и условиях их предоставления. В том числе они должны сообщать способы приготовления блюд, ингредиенты, пищевую ценность.

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Работа для женщин

Женщины смогут осваивать больше профессий. С 2021 года уменьшится список недоступных для женщин сфер с 450 до 100. Теперь россиянки смогут работать, например, дальнобойщиками, трактористами, парашютистами и даже быть членами палубной команды корабля.

По-прежнему остаются запрещены некоторые виды химического производства: работа с ртутью, хлором и другими токсичными веществами, а также подземные и горные работы, некоторые виды металлообработки.

Налог для богатых

С 2021 года появится прогрессивная шкала налогообложения. Она распространится на россиян, чьи доходы превышают пять миллионов рублей в год. То есть люди, которые в год зарабатывают менее или ровно пять миллионов рублей, будут платить налоги в размере 13%. Для остальных подоходный налог вырастет до 15%.

При этом есть исключения. Например, изначальная ставка сохраняется в случае получения большой суммы денег после продажи личного имущества или страховых выплат.

Деньги, которые казна получит за счет налогов богатых, пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

Рост тарифов ЖКХ

В 2021 году традиционно повысят плату за коммунальные услуги. Увеличение произойдет 1 июля. Например, в Красноярском крае плата за услуги ЖКХ вырастет, предположительно, на 4,6%, в Москве — тоже на 4,6%, а в Московской области — на 3,6%.

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Подорожание алкоголя и сигарет

Акцизы на табачную продукцию вырастут на 20% и составят 2359 рублей за тысячу штук. На вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. Из-за повышения акцизов цена на них увеличится примерно на 20 рублей.

На алкоголь акцизы вырастут значительно меньше — всего на 4%. Например, акциз на обычные и фруктовые вина составит 32 рубля за литр.

Запрет на костры

В 2021 году начнут действовать новые правила противопожарного режима. Если раньше разводить костры нельзя было только на землях общего пользования, то со следующего года огонь будет под запретом даже на частных дачных участках. Другими словами, вскоре нельзя будет жечь листву в бочках на собственной территории.

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Вытрезвители

«360» уже рассказывал о возвращении вытрезвителей в Россию. Они могут стать частными, а не как в СССР, когда подобные учреждения были государственными. Специалисты считают, что вытрезвители станут социальной помощью для людей, которые из-за своего состояния просто не знают, куда им идти. Однако и проблемы неизбежны. Например, могут быть злоупотребления положением со стороны правоохранительных органов.