Жизнь подорожает в 2021 году. Вот на что поднимутся цены

Инфляция, курс рубля и новые правила приведут к росту цен в 2021 году. Начиная с 1 января россиянам придется больше платить билеты на поезда, алкоголь и некоторые группы товаров.

Алкоголь и сигареты

Для россиян 2021 год начнется с увеличения минимальных розничных цен на спиртное. Постановление издал Минфин. Самая дешевая бутылка водки объемом 0,5 литра обойдется в 243 рубля. Повышение ценника составит 5,7%. Сейчас водку можно купить за 230 рублей.

Также на 3% подрастет стоимость пол-литровой бутылки коньяка. Пока этот вид алкоголя можно найти за 433 рубля, а в следующем году минимальная цена будет уже 446 рублей. Игристое вино объемом 0,75 литра обойдется в 169 рублей. Ценник увеличится на 3% с 433 рублей.

Этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, тоже будет стоить дороже. За литр нужно будет выложить минимум 59 рублей. Сделанный из непищевого сырья этиловый спирт и денатурированный этиловый спирт будут стоить до 44 рублей за литр. Исключение составляет биоэтанол.

Осенью Минфин России предложил в 2021-м повысить акцизы на сигареты на 20%. Ставка на традиционные сигареты составит 2359 рублей за тысячу штук, а для электронных сигарет — 60 рублей за штуку. Как пояснил министр финансов Антон Силуанов, если акциз будет увеличен, то пачка сигарет подорожает примерно на 17%.

«Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей», — отмечал глава министерства.

Поднятие налога на сигареты в Минфине связали с государственной политикой по противодействию потреблению табака. По мнению сотрудников, чем дороже стоит пачка, тем реже ее покупают.

Билеты на поезда

Начиная с 1 января стоимость пассажирских перевозок, провоза багажа и дополнительных услуг РЖД вырастет на 3,7%. Процент индексации тарифов на железнодорожные билеты утвердила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Увеличение цен на билеты коснется плацкартных и общих вагонов.

«Индексация с 1 января 2021 года тарифов (предельно максимальных) на перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах, а также в моторвагонном подвижном составе в поездах дальнего следования, а также индексация сборов и платы на работы (услуги), связанные с перевозкой багажа и грузобагажа, — на 3,7%», — сказано в пояснительной записке ФАС.

Кроме того, цены на билеты поднимет и «дочка» РЖД — «Федеральная пассажирская компания» (ФПК). Дороже станут поездки по России в СВ, купе и люксе.

Источник фото: РИА «Новости»

Молоко

Молочную продукцию начали маркировать в России в рамках эксперимента в 2019 году. Обязательная поэтапная маркировка начнется в мае. Кроме того, помечать начнут и товары легкой промышленности.

«Требования по обязательной маркировке будут вводиться поэтапно для разных видов молочной продукции и типов хозяйствующих субъектов начиная с 20 января 2021 года в добровольном порядке, обязательные требования — с 1 мая 2021 года, а через два года (с 1 мая 2023 года) мы подойдем к полной поэкземплярной прослеживаемости», — пояснил Forbes замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Новые правила приведут к подорожанию продукции. Заместитель генерального директора по пищевым производствам АО «Русское Молоко» Алексей Бабенко отмечал, что производствам потребуются собственные печатные устройства, приобретение которых повлечет за собой удорожание упаковки. Только за покупку оборудования уйдет порядка 200 миллионов рублей. По словам Бабенко, из-за маркировки молочная продукция станет стоить на 10% дороже, что ударит по кошельку россиян.

Импортные товары

Раскошелиться в новом году придется и желающим приобрести что-либо заграничного производства. Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин предупредил, что рост инфляции приведет к подорожанию подобных товаров.

«К весне следующего года подорожают импортные товары: бытовая техника, автомобили», — привело его слова Ura.ru.

Калугин добавил, что в 2021-м могут подскочить цены на импортное сырье. Это будет происходить из-за того, что предприниматели будут увеличивать стоимость в надежде снизить свои экономические убытки. По словам финансового аналитика, роста цен стоит ждать к весне, так как к этому времени инфляция выйдет за 4%. Резкое увеличение стоимости доллара потянет за собой и общее подорожание продукции.