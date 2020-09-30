Чаевые запретят включать в счет, а требования к меню ужесточат в новых правилах для кафе и ресторанов

C 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила работы кафе и ресторанов. В частности, им запретят включать чаевые в счет.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, утвержденные правительством правила направлены на защиту прав потребителей услуг общественного питания.

Цены на услуги должны быть обязательно прописаны в меню. Только их добавят в заказ. Клиенты должны с ними ознакомиться, в противном случае они могут отказаться их оплачивать или попросить вернуть деньги. Например, нужно указывать, какие услуги платные, а какие нет. Доплаты или комиссии (например чаевые) в счет не включаются.

В меню необходимо указывать название блюда, его состав, способ приготовления, вес порции, информацию о пищевой ценности. Кроме того, кафе или рестораны должны иметь книгу отзывов и предложений. Ею гость может воспользоваться по желанию. Старые правила с 1 января 2021 перестанут действовать.

Пока же у ресторанного бизнеса другой повод для тревоги. Как заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров «Газете.ru», новогодних корпоративов в этом году практически не будет. Это связано с эпидемической ситуацией в стране.

Ранее ресторатор Денис Автушенко рассказал, в течение какого времени роллы остаются свежими и пригодными для употребления.