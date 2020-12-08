Россиянам придется погасить свечи, проверить плиты и убрать коляски. Новые правила для домов заработают с 2021 года

С Нового года жильцов многоквартирных домов ждут изменения. Им запретят оставлять свечи без присмотра, хранить вещи на цокольных этажах и пользоваться газовыми плитами без техобслуживания. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов рассказал «360» о самых важных нововведениях и наказании за их нарушение.

С 1 января вступают в силу изменения в постановлении правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушителей накажут административным штрафом от двух до пяти тысяч рублей. Контролировать, как соблюдают правила, продолжат те же государственные и федеральные надзорные органы, что и сейчас. Если же правила нарушат и это навредит здоровью других жильцов, ответственность будет уголовной — по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

«Эти изменения позволят более спокойно и уверенно чувствовать себя всем жильцам. А безопаснее станет тогда, когда мы начнем внимательнее относиться к жилью, к своим газовым приборам. Потому что все инциденты, взрывы и трагедии случаются, скорее всего, из-за нашей халатности и нежелания вовремя проводить диагностику газовых приборов», — считает Сергей Пахомов.

Газовое оборудование

В правила включили запрет на использование газовых плит, котлов и колонок без прохождения приборами техобслуживания. Их диагностику владельцам придется проводить за свой счет. Но это уже действующая в стране норма, уточнил Сергей Пахомов. Раз в год это делают все добросовестные владельцы такого оборудования.

«Газ взрывается в том числе из-за того, что не проводят осмотр газовых приборов. Я бы не стал говорить, что это какая-то новая норма. Она упомянута в рамках работ по противопожарной безопасности, но она действующая», — сказал Пахомов.

На сегодняшний день льгот по оплате диагностики газового оборудования для малоимущих или пенсионеров нет, но действуют общие льготы на услуги ЖКХ. В частности, если доля расходов на коммуналку превышает 22% от дохода семьи, то остальные затраты оплачивает государство. Но за исправность личных газовых плит должны отвечать их владельцы.

Из похожих изменений: у входа в одноквартирные жилые дома с газобаллонным отоплением, особенно если застройка блокирована, нужно будет размещать специальные знаки о безопасности оборудования.

Также запрещено хранить газовые баллоны в квартирах, на лоджиях и чердаках.

Цоколи и подвалы

Людям запретят хранить личные вещи на цокольных и технических этажах и в подвалах. Сейчас многие держат там дачную консервацию, велосипеды, коляски и детские санки. А в некоторых домах квартиры продаются с закрепленными за ними кладовками на нежилых этажах. На лестницах и под ними оставлять коляски тоже будет нельзя.



Сейчас в России запрещено хранить личные вещи на чердаках, жильцам это понятно, возражений у них это не вызывает, отметил Пахомов. Но, скорее всего, личных кладовок, продававшихся вместе с жильем, это не коснется, если такие помещения отвечают нормам пожарной безопасности.

В квартирах и комнатах общежитий, номерах хостелов и гостиниц теперь официально нельзя будет устраивать склады или заниматься производством товаров, а в помещениях этажей, расположенных ниже первого, — устраивать детские клубы и проводить детские праздники. Если только такое не предусмотрено проектной документацией дома.

Свечи и сигареты

Жильцам запретят оставлять без присмотра непотушенные свечи и сигареты на балконах, лоджиях и других «помещениях для проживания», а также пользоваться источниками открытого огня в жилых помещениях. Приходить домой с проверками к россиянам не будут. Пожаловаться могут соседи, и если информация подтвердится, нарушителя оштрафуют.

«Речь идет о том, что недопустимо хранение открытого огня в помещениях, для этого неприспособленных, то есть кроме кухонь. Конечно, никто по балконам с проверками лазить не будет, за этим должны следить мы сами. Но нужно понимать, это за это теперь предусмотрена ответственность», — сказал Пахомов.

Решетки на окнах

Аварийные и эвакуационные выходы должны будут открываться изнутри без ключа. А на окнах подвалов, являющихся аварийными выходами, не должно быть глухих решеток. Они не должны быть все время открытыми, их будут закрывать на замок. Поэтому опасаться нашествия бездомных не стоит, пояснил депутат.

«Решетки должны открываться, но могут быть закрытыми на замок. Однако при необходимости должны быть быстро открыты. Вот о чем идет речь», — добавил парламентарий.

Изменения в отношении решеток могут коснуться жильцов первых этажей, допустил эксперт Алексей Кричевский. Скорее всего, их заставят за свой счет снять глухие решетки, если по плану они числятся на аварийных выходах. Однако депутат уверен, что если речь идет о безопасности всего дома, то снять глухие решетки или заменить их на открывающиеся может управляющая компания.

«Если выход указан как эвакуационный, к нему должен быть доступ. Просто так этого не бывает, значит, такая конструктивная особенность дома. Мы должны понимать, что безопасность — это приоритет. Если понадобится, необходимо будет снять решетки или обеспечивать моментальное открытие изнутри», — сообщил депутат.