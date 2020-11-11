Госдума приняла закон об увеличении НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей

Уточняется, что документ был инициирован правительством России. В частности новый порядок взимания НДФЛ будет касаться заработной платы, дивидендов от акций и доходов от ценных бумаг. Согласно ожиданиям аналитиков, рост налоговой ставки до 15% в будущем году принесет в государственный бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей.

Еще через год сумма будет равна 64 миллиардов рублей, а в 2023 году достигнет отметки 68,5 миллиарда рублей. Деньги уже зарезервированы при составлении проекта федерального бюджета на будущий год и плановый период 2022 и 2023 годов по госпрограмме «Развитие здравоохранения».