О пенсии вам сообщат. Автоматическое начисление выплат заработает в России

Министерство труда России работает над законопроектом о введении автоматических начислений пенсий. Эта программа, предположительно, начнет действовать уже в 2021 году.

Газета «Известия» узнала, что речь идет о законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение».

По задумке авторов люди от 45 лет через портал госуслуг автоматически начнут получать сообщения о размере своих пенсионных накоплений. Такие уведомления будут приходить раз в три года. Размер страховой пенсии по старости рассчитают по данным уже накопленных пенсионных прав.

Создатели законопроекта планируют упростить процедуру получения пенсий и для людей с ограниченными возможностями. Им даже не придется писать заявления на получение выплат.

«Это позволит инвалидам не обращаться за назначением пенсии, такое решение будет автоматически выноситься ПФР на основании сведений об инвалидности в Федеральном реестре инвалидов», — отметили в Минтруде.

Проект закона хотят представить в правительство уже в сентябре, а сам закон принять уже в декабре. Запустить эту программу в пилотном режиме в нескольких регионах хотят с 1 июля 2021 года.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ. Среди них — регулярная индексация пенсий.