Россия вернула вытрезвители. Но в новой системе увидели старые проблемы

Напившихся до неадекватного состояния россиян начнут отправлять в вытрезвители. Новый федеральный закон, возвращающий эти заведения, принят Государственной думой. Он прошел три чтения и вступит в силу с 1 января 2021 года. В отличие от государственных советских вытрезвителей новые могут стать частными. Окончательное решение оставили региональным властям.

Плата за койку

На сегодняшний день вытрезвители действуют в 20 регионах России. В 2015 году такое заведение открыли в Ижевске. Оно стало частью Республиканского наркологического диспансера. Через год такое же заведение появилось в городе Усинске Республики Коми, как филиал ЦРБ. В Саранске вытрезвитель открыли перед чемпионатом мира по футболу. 11 заведений действуют в Татарстане и других регионах.

Принятый закон призван регулировать их работу на федеральном уровне, а главное, он позволяет открывать вытрезвители на условиях государственно-частного партнерства.

«Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», — пояснил соавтор законопроекта депутат Александр Хинштейн.

Новая система вытрезвителей должна работать следующим образом. Человека в состоянии сильного опьянения в вытрезвитель доставит полицейский. Там его осмотрит врач и, если потребуется, окажет медицинскую помощь. После клиента отправят спать, а утром ему выставят счет за пользование услугами. Конкретные суммы установят региональные власти. Если у человека денег нет, то по закону он может отработать на благо города или региона.

Власти регионов смогут привлекать для создания отрезвляющих заведений частный бизнес, если в бюджете нет денег на их обустройство.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что после ликвидации системы вытрезвителей в 2010 году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, к 2018 году (за восемь лет) выросло на 34,9%.

При этом если человек небуйный, но не отдает себе отчета из-за употребленного алкоголя, то он сам легко может стать жертвой преступления. Обычно таких людей везут в больницы, но медики за работу с ними денег не получают.

Так как человек находится в состоянии опьянения, авторы предложили разрешить медицинское вмешательство без его согласия. По данным общероссийских соцопросов, за восстановление системы медвытрезвителей в стране выступает более 80% населения.

Социальная помощь

Все вытрезвители России начнут работать по единым правилам, которые установит правительство России. Порядок взаимодействия между врачами, полицией и сотрудниками заведений утвердят МВД, Минздрав и Министерство труда и социальной защиты. Об этом в беседе с «360» заявил соавтор законопроекта первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ведомства должны найти пути взаимодействия: кто должен возить, кто охранять, кто лечить, кто должен оказывать первую помощь. Эти вопросы будут отрабатываться правительством дополнительно Валерий Рязанский.

Он отметил, что система вытрезвителей станет социальной помощью для человека, который из-за своего состояния просто не понимает, куда ему нужно идти. Но, как и за любую услугу, за ночь, проведенную в заведении, придется заплатить. Систему оплаты также определит правительство. Не исключено, что вместо денег клиент вытрезвителя сможет рассчитаться обязательными работами.

«Ничего в этом дурного нет. Если мы посмотрим на другую сторону этой медали, то там добросовестные налогоплательщики, которые зададут вопрос: „А почему на мои деньги люди отрезвляются и не несут никакой ответственности?“ Поэтому это только одна из мер, которую может предложить правительство», — рассказал сенатор. При этом он не исключил, что среди клиентов вытрезвителей окажутся и те, кто заплатить деньгами просто не в состоянии.

Валерий Рязанский раскрыл небольшую статистику по действующим на сегодня в России вытрезвителям. В городе с населением 100 тысяч жителей за год в заведения помощи попадают до 11 тысяч человек. Одна ночь обходится в сумму от 1,5 до двух тысяч рублей. Это небольшие деньги в противовес тому, сколько уйдет на помощь замерзшему на улице человеку, — начиная от медицинской помощи, заканчивая выплатами по инвалидности. По мнению автора законопроекта, такая мера профилактики пьянства лучше с гуманитарной и экономической точек зрения.

Корыстный интерес

Доставлять пьяных граждан в вытрезвители будут сотрудники полиции. С их стороны могут быть злоупотребления, считает партнер юридической фирмы «ФБК Право» Александр Ермоленко. Он пояснил, что правоохранители могут предложить нетрезвому гражданину заплатить на месте меньшую сумму, чтобы не уезжать в вытрезвитель и там рассчитываться по полной программе.

Еще одним важным моментом, на который он указал, является то, что согласия гражданина на медицинский осмотр не потребуется.

«Может так выйти, что человек мало того, что напился и попал в сложную ситуацию, он может оказаться в худшем положении. То есть он напился, хулиганы забрали кошелек, а его еще и увезли, где его никто не найдет. Такое тоже может быть. Тут вопрос в том, чтобы полиция и медики работали для людей», — заявил эксперт.

Александр Ермоленко предложил рассмотреть вариант, когда у человека нет денег за то, чтобы заплатить за ночь в вытрезвителе. Привлечение его к обязательным работам он считает идеей неправильной. Хронический алкоголик сделает все некачественно, следовательно, привлекать его к обязательным работам нецелесообразно. Требовать от него денег через тех же приставов — это еще больше разорять его семью.

Не увидел эксперт и шансов на появление частных вытрезвителей на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).

«Чем может быть выгоден вытрезвитель? Здесь нет источника дохода, кроме пьяных. Это просто не окупится. Либо же, если [речь идет о работе] на условиях ГЧП, то у владельца появляется интерес заломить за каждую ночь по 10 тысяч рублей. Человек просто попадает в зависимость: половину зарплаты он тратит на выпивку, а половину — на ночь, проведенную в вытрезвителе», — привел он пример.

По словам юриста, финансовой модели в этом вопросе просто не существует.

Серая зона

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков считает, что вытрезвители в сегодняшней России не нужны.

По его словам, пьяными должны заниматься специальные службы, которые будут доставлять их домой, оплачивая проезд за их же счет. Если человеку потребуется медицинская помощь, то его нужно доставлять в экстренные наркологические службы. В случае, когда нетрезвый мужчина ведет себя буйно, ему прямая дорога в отдел полиции, где его привлекут к ответственности за асоциальное поведение.

«Есть такие специалисты — парамедики, которые могут определить, можно доставить человека домой или ему нужна медицинская помощь. Но сегодня пьяных доставляют в приемный покой обычных больниц, что в корне неправильно. Неотложная наркология предполагает работу с таким контингентом. Если человек ведет себя неадекватно, то его из наркологии отправляют в отделение полиции. И проще сделать связь между отделением МВД с одной наркологией, чем со всеми больницами, куда доставляют пьяных», — привел он пример.

Олег Зыков отметил, что на сегодня такие службы наркологии в России есть, просто нужно законодательно расширить их функции. Когда человек постоянно нуждается в системном вытрезвлении, это говорит об алкогольной зависимости — ему нужна поддержка специалиста. В обычном вытрезвителе утром он проснется и пойдет домой, а в наркологии получит всю необходимую помощь.

«Мы должны с этим человеком работать, чтобы он был вовлечен в реабилитационный процесс», — пояснил он свою мысль и отметил, что в этом случае требуется комплексный подход, который даст эффективный результат. При этом определять, требуется человеку медицинская помощь или нет, должны врачи, а не полицейские.

Олег Зыков отметил, что советские вытрезвители смешивали правоохранительные и медицинские функции. Такого делать нельзя, потому что появляется серая зона, где пьяный человек становится объектом насилия. В качестве примера он привел ситуацию в Арзамасе, где сотрудники вытрезвителя регулярно насиловали пьяных женщин. Только после того как там оказалась женщина-юрист, получилось довести это до уголовного дела.

По его словам, вытрезвитель сегодня — это как реабилитационный центр, которых в нашей стране стало очень много и где процветает насилие над пациентами. Эксперт отметил, что все закончится тем, что в вытрезвители будут привозить людей, с которых есть что взять. Пьяный человек, лишенный прав, не сможет себя защитить. У него отберут вещи, оставят на ночь, а утром с него еще и возьмут деньги за то, что он получил услугу.