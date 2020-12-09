Так можно или нельзя россиянам жарить шашлыки на дачных участках? Краткое объяснение

Начиная с 1 января 2021 года в России начнут действовать новые правила противопожарного режима. Жарить шашлыки на территории частных домов будет можно, но только при соблюдении определенных требований.

Мангалы

Согласно правилам, россияне могут жарить шашлыки или готовить блюда на открытом огне в специальных емкостях. Это могут быть мангалы или жаровни. При этом они должны стоять не ближе пяти метров от каких-либо построек. Кроме того, территория вокруг мангала должна быть на два метра очищена от того, что может загореться. Во время приготовления постоянно необходимо следить за тем, чтобы огонь или тлеющие элементы никуда не перекинулись.

Открытый огонь

Разводить открытый огонь на своем участке тоже можно при соблюдении правил пожарной безопасности. Для этого потребуется сделать специально оборудованное место, которое:

— должно быть выполнено в виде котлована, ямы или рва глубиной не менее 0,3 метра и не более одного метра в диаметре;

— должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки и 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка. В случае с лиственными деревьями расстояние составляет 30 метров;

— должно быть очищено в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы или каких-либо горючих материалов.

Также тот, кто использует открытый огонь, должен иметь первичные средства для тушения пожара и средство связи для вызова пожарных.

Разжигать костры запрещается:

— на торфяных почвах;

— при объявлении на территории особого противопожарного режима;

— при получении сообщений о неблагоприятных или опасных метеорологических явлениях, связанных с ветром;

— под кронами хвойных деревьев;

— в поврежденных емкостях;

— при скорости ветра более 10 метров в секунду и при скорости более пяти метров, если открытый огонь используется без специальной емкости.

Новые правила противопожарного режима в конце сентября утвердило правительство. Постановление начнет действовать 1 января 2021 года. Требований нужно будет придерживаться до конца 2026 года.