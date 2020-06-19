Бывший глава Чувашии умер от СОVID-19. Михаил Игнатьев оставил после себя скандалы и иск к президенту

В четверг, 18 июня, в Санкт-Петербурге в возрасте 58 лет скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. У него была хроническая болезнь сердца, которую осложнил коронавирус.

О смерти политика сообщил врио губернатора Чувашии Олег Николаев. В администрации республики добавили, что причиной смерти стал коронавирус.

В конце мая Михаила Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. Его подключили к аппарату ЭКМО, значительная часть легких уже была поражена. Состояние усугублялось хронической болезнью сердца.

Заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова рассказала, что проблемы со здоровьем у Игнатьева были давно. Он пережил обширный инфаркт, из-за которого некоторые внутренние органы начали давать сбой.

На фоне коронавируса и двусторонней пневмонии организм не выдержал — обострилась болезнь сердца.

«Больной скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности», — заключила Конашкова.

Скандалы и отставка

За девять лет на посту губернатора республики Михаил Игнатьев успел засветиться в нескольких громких скандалах. Они были связаны как с коррупцией, так и с публичным поведением чиновника.

Вокруг главы региона долго бурлили коррупционные скандалы, нескольких его приближенных осудили за кражу государственных денег. Вину или причастность Игнатьева к этим делам доказать не смогли, но на репутации политика уже появилось пятно. Доверие населения он утратил безвозвратно.

В апреле 2019-го Игнатьев хотел засудить 78-летнюю пенсионерку. Он подал иск из-за ее обращения к президенту во время Прямой линии. Женщина требовала отставки губернатора, он же усмотрел в ее словах клевету. В возбуждении дела тогда было отказано.

Позже, в январе 2020 года, Игнатьев снова отличился — сначала он заявил, что журналистов, которые пишут о плачевной ситуации в стране и регионе, нужно «мочить, как в народе говорят». Вероятно, это должно было стать отсылкой к фразе Владимира Путина «мочить в сортире», сказанной в 1999-м о террористах. Но люди такую аналогию не оценили.

В конце января Игнатьев вручал офицеру МЧС ключи от новой техники. Вместо того, чтобы передать их в руки, губернатор решил поиграть «в собачку» с военнослужащим, предлагая тому подпрыгнуть за ключами. Это попало на видео, разразился скандал.

От должности главы Чувашской Республики Игнатьева отстранили «в связи с утратой доверия президента» страны. После этого экс-губернатор подал на президента в суд. Иск приняли к производству, но часть требований — предоставление дополнительных социальных гарантий — удовлетворять отказались еще на стадии рассмотрения дела. Первое слушание должно было состояться 30 июня. Игнатьев до него не дожил.