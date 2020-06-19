Стала известна причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

У бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который скончался накануне, давно были проблемы со здоровьем. Он страдал сердечно-сосудистой недостаточностью и неоднократно обращался к врачам.

Заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова обратила внимание на то, что проблема с сердечно-сосудистой системой у политика прогрессировала. Ее слова процитировал ТАСС.

В 2019 году Игнатьев «неоднократно обращался за медицинской помощью». В феврале 2020-го его положили в центр в тяжелом состоянии. И без того тяжелая сердечная недостаточность после обширного инфаркта осложнялась «нарушением функционирования внутренних органов».

«Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией», — пояснила Конашкова. В мае Игнатьев последний раз попал в центр. Врачи сделали все необходимое, но спасти его так и не смогли.

«Больной скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности», — заключила врач.

О смерти Михаила Игнатьева стало известно накануне. В больницу с двусторонней пневмонией его положили в мае и подключили к аппарату ЭКМО. Бывшему главе Чувашии было 58 лет.