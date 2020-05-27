Заигрывает с оппозицией или бежит от уголовки? Возможные причины иска экс-главы Чувашии к президенту

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в суд на президента, чтобы оспорить досрочную отставку из-за утраты доверия. Возможно, так он пытается вернуться в политику и «подружиться» с оппозицией для выборов в Госдуму. Но увольнению предшествовали проверки работы чиновника и череда громких скандалов. По просьбе «360» политологи предположили, зачем на самом деле нужен иск.

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд иск к президенту Владимиру Путину. Бывший чиновник хочет оспорить указ главы государства о досрочном прекращении полномочий из-за утраты доверия. Иск приняли к производству за исключением требования предоставить «дополнительные социальные и иные гарантии». Его рассмотрение назначено на 30 июня.

Игнатьев лишился должности 29 января 2020 года. Увольнению предшествовала череда скандалов. Поздравляя журналистов с Днем печати, он призвал «мочить» некоторых представителей СМИ и блогеров. Затем унизил офицера МЧС, заставив его прыгать за ключами от пожарной машины. Кроме того, регион сотрясали громкие коррупционные дела, а экономические достижения Чувашии оставляли желать лучшего.

«В регионе шла проверка экономических показаний, эффективности управления и так далее. Были выявлены нарушения по всем критериям. Юридические основания для отставки были в полном объеме. Просто история с ключами наложилась и, по моему мнению, по срокам на месяц-полтора ускорила, подвинула эту историю», — пояснил «360» член СПЧ и председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

Шансы на восстановление

Увольнение Игнатьева было вполне справедливым, уверен политолог Марат Баширов. Если глава региона позволял себе такое публичное поведение, можно только догадываться, каким оно было вне поля зрения общественности. Шансов на восстановление у экс-чиновника нет, но какое-то время его поступок будут обсуждать в прессе.

«Нельзя зарываться. Все время нужно помнить, что ты избран народом. Он досидел бы до окончания срока полномочий и, возможно, даже получил бы переназначение. Особенно в ситуации с пандемией. Обеспечил бы нормальные результаты по борьбе с коронавирусом и на этой волне вполне бы сохранил свою должность», — добавил политолог.

Кирилл Кабанов также убежден, что у Игнатьева нет шансов вернуть должность. Реальные основания для увольнения у президента имелись, поэтому подача такого пиар-иска выглядит «жестом человека не совсем вменяемого».

«Шансов практически нет, просто человек еще раз выставил себя смешным. Тем более с юридической точки зрения формулировка „утрата доверия“ и такие отставки — выверенные. Когда кадровые службы готовят документы, они проверяют практически каждую букву», — сказал Кабанов.

Причина 1: возвращение в политику

Баширов считает, что действия Игнатьева могут быть обусловлены двумя причинами. Первая — эмоциональный срыв из-за размышлений о будущем своей карьеры. Возможно, бывший глава Чувашии подумал, что это будет хорошим поводом для возвращения в политику. Перспектив у Игнатьева в исполнительной власти Баширов не видит. Назначение в какую-нибудь федеральную организацию после такого скандального шага тоже исключено.

Самое реальное — занять место в представительных органах власти, то есть в Госдуме или Совете Федерации. Но сенаторов назначают губернаторы или региональные заксобрания и парламенты. В крупную партию после членства в «Единой России» чиновника тоже вряд ли примут. А вот стать депутатом-одномандатником в теории может любой гражданин России. Возможно, не исключил Баширов, Игнатьев планирует участвовать в выборах и формирует себе имидж оппозиционного политика.

«Я думаю, здесь такая глупая, но все-таки попытка оставить себя в публичном пространстве. Возможно, чтобы его подобрала оппозиция. Здесь больше пиара, чем какой-то политической обоснованности или целесообразности», — предположил Кабанов.

Причина 2: бегство от возможной уголовки

Утрата доверия — это субъективная оценочная категория, которая дает право лишать служебного доверия другого человека. У президента оно есть, подчеркнул Баширов. Такая формулировка необязательно подразумевает последующее уголовное преследование. Для этого существуют конкретные жесткие формулировки типа «за совершение уголовного или должностного преступления».

До ситуации с Игнатьевым из-за утраты доверия своих постов лишились главы Корякского автономного округа (с 2007 года входит в состав Камчатского края) Владимир Логинов, Амурской области Леонид Коротков, Ненецкого автономного округа Алексей Баринов, Новосибирской области Василий Юрченко, Брянской области Николай Денин, Сахалина Александр Хорошавин, Удмуртии Александра Соловьева, Кировской области Никита Белых, Коми Вячеслав Гейзер и мэр Москвы Юрий Лужков.

Все они, за исключением Лужкова и Логинова, стали фигурантами уголовных дел. Короткова оправдали, Баринов и Юрченко получили условные сроки, а остальные — реальные.

«Что там может быть — это попытка избежать какого-то уголовного преследования и создать себе публичный образ человека, которого притесняют», — заявил Баширов.

Проверки деятельности Игнатьева шли до самого его увольнения, напомнил Кабанов. Не исключено, что экс-глава Чувашии опасается, что может не отделаться одной лишь отставкой, а, как и в случае почти со всеми своими утратившими доверие коллегами, стать фигурантом уголовного дела.

«Тут может быть глубокий подтекст [в случае возбуждения дела]: „Против меня возбуждают уголовное дело, потому что я бросил вызов президенту. Это месть президента“. И все будут это обсуждать. И дальше история, сколько он украл, сколько положил в карман, уйдет на второй план», — заключил собеседник.