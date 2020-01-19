В Чувашии объяснили призыв «мочить» неугодных журналистов

Заявление главы региона прозвучало 18 января на Днях российской и чувашской печати. По словам Игнатьева, «отдельные журналисты ни одной статьи не написали о человеке труда», но «с утра до вечера критикуют», пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке, а мы будем иметь митинги на улицах».

«Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят», — отметил руководитель республики, пояснив, что следует подробно рассказывать об этих журналистах — откуда они прибыли и «с какими помыслами», а также «где живут, где трудятся, на чем зарабатывают».

В пресс-службе Игнатьева разъяснили, что под словом «мочить» понималось «раскрывать подноготную» — «писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты».

Там добавили, что в последние месяцы на главу Чувашии идет «информационная атака» в попытке его дискредитировать.

В правительстве региона знают инициаторов этой атаки и считают, что она может быть вызвана обидой на то, что определенные блогеры и журналисты «не получают заказов от администрации».