Появились подробности о состоянии госпитализированного экс-губернатора Чувашии
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, госпитализированный в Санкт-Петербурге, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.
Бывший губернатор уже около месяца лежит в медицинском центре имени Алмазова. Старые проблемы с сердцем дали осложнение.
Сейчас Игнатьев находится в сознании, отметил источник агентства.
«Состояние тяжелое, температура — 37,5 градусов», — сказал он.
Помимо проблем с сердцем врачи выявили у Игнатьева пневмонию. Результаты тестирования на коронавирус пока не известны. В центре Алмазова введен карантин, поэтому передавать пациентам продукты и навещать их запрещено.
О госпитализации Михаила Игнатьева стало известно несколько дней назад. Политик находится в отделении сосудистой хирурги.