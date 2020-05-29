Появились подробности о состоянии госпитализированного экс-губернатора Чувашии

Бывший губернатор уже около месяца лежит в медицинском центре имени Алмазова. Старые проблемы с сердцем дали осложнение.

Сейчас Игнатьев находится в сознании, отметил источник агентства.

«Состояние тяжелое, температура — 37,5 градусов», — сказал он.

Помимо проблем с сердцем врачи выявили у Игнатьева пневмонию. Результаты тестирования на коронавирус пока не известны. В центре Алмазова введен карантин, поэтому передавать пациентам продукты и навещать их запрещено.

О госпитализации Михаила Игнатьева стало известно несколько дней назад. Политик находится в отделении сосудистой хирурги.