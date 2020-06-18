Скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

В Чувашии скончался экс-глава региона Михаил Игнатьев. В конце мая стало известно, что он был госпитализирован с двусторонней пневмонией и находился на аппарате ЭКМО.

Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти». Информацию подтвердила радиостанция «Говорит Москва». Официального заявления пока не было.

Михаил Игнатьев подавал иск против президента России Владимира Путина. Он хотел оспорить указ главы государства, досрочно прекратившего его полномочия «по утрате доверия».

Причиной решения стало попавшее в Сеть видео, на котором Игнатьев играет «в собачку» с сотрудником МЧС, заставляя его дотягиваться до ключей от новой служебной машины. Ранее он предлагал «мочить» журналистов, которые критикуют власти и стал фигурантом коррупционного скандала.

UPD: Глава Чувашии Николаев подтвердил РИА «Новости», что бывший руководитель региона Игнатьев скончался.