Глава Чувашии попал в скандал с журналистами, спасателем и пенсионеркой. Теперь о нем говорят только плохое

Вручение ключей от новых машин сотрудникам МЧС кончилось печально для главы Чувашии. Вместо того, чтобы просто отдать их офицеру в руки, Игнатьев вынудил прыгать за ними. Теперь его могут исключить из партии, да и способность руководить регион тоже поставят под вопрос. Это громкий, но не единственный скандал с Игнатьевым.

Реакция на действия Михаила Игнатьева оказалась неоднозначной. В его пресс-службе поступок объяснили «позитивным настроем» встречи и близким знакомством главы Чувашии с офицером МЧС. Тем не менее, в официальное видео «позитивный» момент предпочли не включать.

В «Единой России», членом которой пока остается Игнатьев, юмор не оценили. 27 января комиссия по этике проведет встречу, на которой решится вопрос об исключении политика из «Единой России».

«Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии „А ну-ка отними“, где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение. Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести… Что сказать — моральное уродство», — заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.

При этом руководитель пресс-службы Михаила Игнатьева считает, что проблема на самом деле заключается в том, что в регионе идет «работа по деструктиву главы». «У нас достаточно неплохие оппоненты финансовые, которые вбрасывают достаточно много денег на информационную войну», — добавил он в разговоре с «360».

«Мочить журналистов»

Этот скандал в истории главы Чувашии далеко не первый. Совсем недавно, 18 января этого года, Михаил Игнатьев в своем незабываемом стиле поздравил журналистов с Днем печати, профессиональным праздником.

При этом Игнатьев упомянул, что в регионе есть «отдельные журналисты», которые «ни одной статьи не написали о человеке труда», но «с утра до вечера критикуют». При этом он добавил, что «нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят».

Тогда в пресс-службе главы региона также заявили, что слова Игнатьева были поняли как-то не так, а виноваты в этом те, кто ведет «информационную атаку» на главу Чувашии.

Коррупционные скандалы

До этого регион долго не утихал из-за коррупционных скандалов, разворачивавшихся в ближайших к главе кругах. В ноябре 2019-го года общественность снова всколыхнулась — суд приговорил гендиректора ЗАО «Аудит-Консалтинг», сестру министра финансов Чувашии Маргариту Замчинскую к 7,5 годам условно за 15-миллионную взятку.

До этого с должности вице-премьера республики был смещен Владимир Аврелькин — за хищения из бюджета — более 23 миллионов рублей. Тогда же разворачивалось уголовное дело против генерального директора «Чувашавтодора» Александра Волкова. Его подозревали в хищении более 43 миллионов рублей на реконструкции федеральной трассы М-7.

Также в 2019-м году были осуждены временно исполняющая обязанности министра природы республики Александра Ефремова и бывшая глава города Чебоксары Ирина Клементьева, два года условно получил бывший начальник отдела Госстройнадзора Министерства строительства Чувашии Владимир Степанов.

В Чувашии проходили одиночные пикеты и собирались несанкционированные митинги, главным лозунгом которых было требование отставки Игнатьева.

Борьба с пенсионеркой

В апреле 2019-го Михаил Игнатьев удивил общественность другой выходкой — он написал жалобу в полицию на 78-летнюю пенсионерку и активистку из «Справедливой России» Тамару Манаеву. По крайней мере она так описала эту ситуацию.

Причиной обращения якобы послужило видеообращение женщины к президенту России Владимиру Путину во время Прямой линии. Манаева, как и многие другие жители региона, требовала отставки главы республики.

Правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела, так как не увидели состава преступления — Игнатьев заявлял, что пенсионерка распространяет заведомо ложные сведения о нем.