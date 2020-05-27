Экс-глава Чувашии решил оспорить свое увольнение. Это он вынудил сотрудника МЧС прыгать за ключами от авто

В качестве ответчика в иске указан президент России Владимир Путин. Из карточки дела следует, что иск был подан с среду, 20 мая, на следующий день 21 мая, дело было принято к производству.

Судебное заседание по административному заявлению Игнатьева назначено на 30 июня на 10:00 по московскому времени.

Михаил Игнатьев руководил Чувашской республикой на протяжении 10 лет. В январе — после двух скандальных выходок — он лишился своего поста с формулировкой «по утрате доверия президента страны».

В первом случае Игнатьев призвал «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Через несколько дней разгорелся новый скандал. В соцсетях появилось видео, на котором Игнатьев вручил ключи от служебного автомобиля сотрудникам МЧС. Вместо того, чтобы просто отдать ключи, он поднял руку высоко над головой, чем вынудил сотрудника подпрыгнуть, чтобы схватить связку. В аппарате главы Чувашии тогда назвали этот эпизод шуткой, но такой юмор никто не оценил.

Михаила Игнатьева сначала исключили из партии, напомнив, что офицер МЧС спасает жизни, и его стоит уважать. Уже на следующий день, 29 января, президент России Владимир Путин отправил Игнатьева в отставку с поста губернатора. От должности его отстранили «в связи с утратой доверия президента» страны.

После этого Путин заявил, что уволенный глава Чувашии Михаил Игнатьев не обладал самым важным качеством для чиновника — уважением к людям.