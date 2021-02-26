«Тихая чекистская улыбка» Лубянки

Александр Невский опередил Феликса Дзержинского в голосовании за то, какой памятник поставят на Лубянке. То, что великого князя вообще вывели на голосование, удивило авторов письма за возвращение памятника. Дмитрий Пучков, Александр Проханов и Дмитрий Лекух рассказали «360», почему уверены: Железный Феликс останется на площади независимо от результатов.

«Обезьяньи ужимки»

Спустя день после начала голосования стало ясно, что фигура Александра Невского людям ближе. Из почти 300 тысяч человек за него отдали свои голоса 55% людей, Дзержинский набрал всего 45%. Тем не менее к единому мнению еще не пришло ни общество, ни специалисты.

Дмитрий «Гоблин» Пучков убежден, что начавшееся голосование и сам выбор между Дзержинским и Невским в корне неправильны и губительны.

С самого начала, по мнению Пучкова, ключевой вопрос исказили, чтобы устроить клоунаду. Ведь главной идеей и главным вопросом инициаторов возвращения статуи Дзержинского на Лубянку было то, хотят ли россияне видеть конкретного исторического деятеля в конкретном месте или не хотят.

«Вместо этого начинаются какие-то обезьяньи ужимки: а давайте Александра Невского поставим, потому что Дзержинский символизирует советский период. Фонтан устроим», — сказал он.

В этом все сторонники возвращения памятника Дзержинскому единодушны: выбирать нужно не между историческими личностями, а между тем, чтобы восстановить историко-архитектурный вид площади или оставить все как есть.

А давайте еще Чебурашку включим в список — его все любят, он никого не раздражает. А если Дзержинский символизирует не то, что надо — отвратительный советский период, — давайте поставим Данилу Багрова, чтобы у него был обрез в руке, а под ногами пара трупов. Это будет символизировать «святые 90-е» — они же нам гораздо ближе, чем советская власть Дмитрий Пучков.

Российский писатель Дмитрий Лекух заявил, что Невский просто не может появиться на Лубянской площади — хотя бы потому что он не имеет к Москве никакого отношения.

«Изначально это голосование было предложено как ложный выбор. Речь ведь идет о восстановлении памятника Дзержинскому в тот архитектурный ансамбль, который архитектором Захаровым и скульптором Вучетичем был для этого создан. Любой другой памятник там будет достаточно чужероден», — уверен он.

Пучков же добавил, что опрос по поводу возвращения фигуры Дзержинского на Лубянскую площадь нужно проводить не только среди москвичей, но по всей России, так как этот вопрос касается всей страны.

Тихая чекистская улыбка

Писатель Александр Проханов уверен, что каким бы ни было решение общественности, Железный Феликс навсегда останется на площади перед домом КГБ, «даже если там поставят памятник Чижику-Пыжику».

«Из окон Лубянки на него, на это место, смотрят сотни портретов Дзержинского, которые висят во всех кабинетах нашей службы безопасности. И эти взгляды аккумулируют визуальный и метафизический образ Дзержинского», — сказал он.

Поэтому если туда поставят фонтан, это будет фонтан Феликса Эдмундовича Дзержинского. А если туда поставят Александра Невского, то там будет Феликс Эдмундович Невский стоять Александр Проханов.

Идея поставить на место Дзержинского на Лубянке кого-то другого, по твердому убеждению Проханова, просто безграмотна и вызвана исключительно непониманием «тонкой исторической энергии».

«Когда оттуда выдернули Дзержинского, он стал там еще крепче. Потому что есть историческая реакция, отдача. Его срезали, вышвырнули, а он там стал еще крепче за эти годы — стоял с тихой чекистской улыбкой, глядя на всю демократическую сволочь, которая его уничтожила», — заключил он.

Спор с пеной у рта

Разговоры о возвращении на Лубянскую площадь памятника революционеру, основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому начинались уже не раз, но обычно заканчивались ничем. В феврале 2021 году журналисты и общественные деятели, в числе которых писатели Захар Прилепин и Александр Проханов, блогер Дмитрий Пучков, журналистка Леся Рябцева и многие другие, написали письмо в правительство и мэрию Москвы с просьбой восстановить исторический облик Лубянской площади — вернуть туда статую Дзержинского, снесенную в 1991 году. Поддержали эту идею в КПРФ, организации «Офицеры России» и многих других образованиях.

Власти обещали рассмотреть идею. Тогда в дело вмешалась Общественная палата Москвы. Ее председатель Константин Ремчуков и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов предложили выбрать альтернативу Дзержинскому, так как эта историческая личность, по их мнению, ассоциируется прежде всего с репрессиями и красным террором.

Венедиктов предложил составить список претендентов на место на Лубянской площади. Обязательно в него, по мнению журналиста, стоило включить Александра Невского, царя Ивана III, Юрия Андропова и других исторических деятелей.

Голосование организовали на платформе «Активный гражданин», принять участие в нем могут все жители столицы до 5 марта. Также поступали предложения вернуть на Лубянку фонтан работы Джованни Витали, который был на этом месте до революции, или же дать москвичам шанс проголосовать против какого бы то ни было монумента. Однако в ОП Москвы решили, что правильнее выбирать из двух кандидатов: Невского и Дзержинского, которые были предложены первыми.