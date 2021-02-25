Опрос: большинство россиян не захотели видеть памятник на Лубянке

Ставить памятник на Лубянской площади в Москве не нужно — так считает большинство россиян. Результаты опроса во «ВКонтакте» и Telegram привело издание «ФедералПресс».

«На „Активном гражданине“ запустят голосование по установке памятника на Лубянке. Есть два варианта: Александр Невский и Дзержинский. За кого проголосуете вы?» — такой вопрос задали читателям.

Результаты во «ВКонтакте» выглядят так: большинство (44,72%) соотечественников не захотели видеть монумент в центре Москвы, установку памятника Александру Невскому поддержали 19,88%, а Дзержинскому (18,63%), еще 7,45% впервые слышат эти имена, а 9,32% выбрали пункт «Узнать результат».

В Telegram голоса распределились таким образом: памятники не нужны — это мнение 31% россиян, за Невского проголосовали 27%, за Дзержинского — 20%, про кого шла речь, не поняли 8% опрошенных, а 14% захотели просто увидеть текущий результат голосования.

В сумме 75,72% опрошенных выступили против установки памятника, 46,88% отдали голоса за Невского, а 38,63% — за Дзержинского.