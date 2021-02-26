Более 220 тысяч москвичей проголосовали по памятнику на Лубянке

Более 228 тысяч москвичей стали участниками голосования «Кому поставить памятник на Лубянской площади?». Оставить свой голос можно на сайте «Активный гражданин».

По данным на 08:28, за установку памятника Александру Невскому проголосовали 51,1%. За памятник Феликсу Дзержинскому — 58,8%.

Голосование началось 25 февраля, в 10:00. Оно продлится до 5 марта.

Перед официальном голосованием было проведено несколько небольших опросов в социальных сетях. В частности, 19,88% пользователей «ВКонтакте» выступили за установку памятника Александру Невскому, за монумент Дзержинскому проголосовали 18,63%. И 44,72% респондентов не захотели видеть памятник в центре Москвы.

В Telegram 31% выступил против установки памятника. За Невского проголосовали 27%, а за Дзержинского — 20%

Вопрос об установке памятника на Лубянке был поднят в феврале 2021 года. С инициативой восстановить на площади памятник Дзержинскому выступили Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие писатели. Вернуть памятник также призвало руководство «Офицеров России».