Общероссийская организация «Офицеры России» предложила восстановить памятник Дзержинскому. Но москвичам решили дать выбор и предложили несколько персон на вакантный пьедестал. Попробуем разобраться, кто все эти люди и зачем они на Лубянской площади.

Свои пять минут интернет-славы «Офицеры России» получили в 2016 году, когда представители «офицеров» заблокировали вход на выставку американского фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Об этих событиях писала Lеntа.ru.

«Офицеры» обратились еще в декабре 2020 года к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Неравнодушные граждане просили дать оценку переносу в 1991 году памятника Феликсу Дзержинскому с Лубянской площади в Москве и принять меры для возвращения монумента обратно.

У памятника в конце XX века и вправду не задалась биография, хотя поначалу все шло хорошо. Его установили в 1958 году по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова. Спустя два года монумент поставили на государственную охрану как памятник искусства.

В августе 1991 года после провала попытки государственного переворота ГКЧП скульптуру сняли с постамента и вывезли на пустырь неподалеку от нового здания Третьяковской галереи — в нынешний «Музеон». Там Феликс Эдмундович до сих пор коротает свой век, отмытый от бранных надписей, которыми его украсили революционеры 90-х.

До сих пор было несколько попыток вернуть монумент. В 2002 году "Известия" писали о том, что мэр Москвы Юрий Лужков хотел предложить референдум о восстановлении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади, но отказался от этой идеи. Референдум все-таки провела в 2015 году КПРФ, набрав «за» лишь 150 тысяч подписей, писал «Деловой Петербург».

И вот начался новый виток. Правда, теперь комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю предложит москвичам самим выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади, пишет РИА «Новости«. В список кандидатов на постамент вошли Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.

Александр Невский

Александр Невский — князь и великий русский полководец, канонизирован Русской православной церковью в лике чудотворцев в 1547 году. Своему прозвищу обязан победе над шведами на Неве в 1240 году. Долгое время основной массе был известен благодаря фильму Сергея Эйзенштейна, где была показана битва с ливонскими рыцарями на Чудском озере.

Хотя некоторые ученые и сомневаются в непогрешимости исторического образа, полководец остается символом русского воина, стратега и патриота. Хотя приписываемые Невскому слова «Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет!» лишь фантазия сценариста, эта фраза стала неотъемлемой частью образа святого.

Полководцу в России поставили более 20 памятников, написали два портрета известные живописцы, посвятили многочисленные православные храмы. Невский является небесным покровителем Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

Иван III Васильевич

Иван III Васильевич, он же Иван Великий — князь Московский и государь всея Руси, дедушка Ивана Грозного. Считается «собирателем земли русской», принял «Судебник» — свод законов государства. Кроме того, именно при Иване III появился нынешний герб России — двуглавый орел.

Одной из важнейших заслуг монарха стало освобождение от орды: в 1484 году после подписания договора о «вечном мире» Москва перестала платить дань и Казани. Но помимо многочисленных воинских и дипломатических побед, царь пригласил в страну итальянских мастеров, познакомивших Россию с архитектурными приемами Возрождения.

Ивану III поставили пять памятников, причем один из них — копия фигуры на монументе «Тысячелетие России» в Великом Новгороде — установлен в Москве на территории кадетской школы-интерната № 7 имени М. А. Шолохова. Царю также посвятили книги, картины и кинофильмы.

Феликс Дзержинский

Феликс Дзержинский, он же «железный Феликс» — сын мелкопоместного польского дворянина-шляхтича и профессорской дочки. С юношества осознавая классовое неравенство, парень вступил в литовскую социал-демократию, начал изучать марксизм. Был не единожды арестован, несколько раз приговорен к каторге, откуда его вызволила Февральская революция 1917 года.

Боролся с детской беспризорностью и организовал систему детских учреждений, где тысячи бездомных детей получали медпомощь, питание и образование. И восемь таких бывших беспризорников стали впоследствии академиками АН СССР.

Кроме того, Дзержинский основал и руководил Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которая впоследствии станет Комитетом государственной безопасности СССР. Напротив главного здания КГБ и стоял раньше памятник.

Юрий Андропов

Юрий Андропов — тоже родной КГБ человек, так как был его главой с 1967 по 1982 год, а с 1983 по 1984 возглавлял СССР, будучи председателем Президиума Верховного Совета. Считается, что при Андропове Комитет государственной безопасности существенно упрочил свои позиции и контроль.

Кавалер многочисленных медалей и орденов, как отечественных, так и иностранных. За месяц до смерти Юрий Андропов совместно с Рональдом Рейганом был признан «Человеком года» в журнале Time.

Имя Андропова носит проспект в Москве, а также двадцать улиц и переулков в городах и селах России, теплоход, завод, атомный ракетный крейсер, танковая дивизия и пограничный отряд имени. Андроповым успел пять лет побыть Рыбинск с 1984 по 1989 год. Плюс — многократные воплощения образов в кино и литературе.