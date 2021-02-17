Кому достанется Лубянка? Мнения за и против возвращения памятников

Москвичам могут предложить решить на референдуме, нужен ли памятник на Лубянке и кого там поставить, если не Дзержинского. Для одних он символ террора, для других — память о прошлом. По просьбе «360» своим мнением поделились противник и защитник возвращения памятника.

Возвращение «архитектурной доминанты» на Лубянскую площадь снова стало предметом дискуссии. Среди вариантов возвращение памятника Феликсу Дзержинскому, новый монумент, посвященный Юрию Андропову, царю Ивану III или князю Александру Невскому. Также появились предложения вернуть фонтан скульптора Джованни Витали или установить часовню.

Члены Общественной палаты Москвы накануне обсудили, что именно должно появиться на пустующем месте. По мнению спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, судьбу Лубянской площади окончательно могут решить москвичи. Для этого власти готовы провести референдум по шорт-листу, который сформируют после обсуждения общественников, городских депутатов и представителей мэрии.

Категорически против памятника выступил член СПЧ Николай Сванидзе — он бы предпочел, чтобы на площади поставили часовню. Другого мнения придерживается председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Вот что они рассказали «360».

Николай Сванидзе

Журналист, историк, член Совета по правам человека при президенте России

Решение о том, что появится на Лубянской площади, очень важно. Это центр Москвы, и памятник очень важен. Кому бы он ни был поставлен, это будет иметь символическое, политическое и идеологическое значение. Другой вопрос, что к референдуму нужно готовиться. Сейчас многие не знают, кто такой Ленин, и уж тем более не знают, кто такой Дзержинский. Иван III — это вообще темный лес. Перед референдумом пройдут долгие дискуссии и объяснения. Иначе это все бессмысленно.

Я не уверен, что памятник вообще там нужен. Я бы предпочел фонтан или часовню, потому что часовня — это и память погибшим во время репрессий, к которым здание на Лубянке имеет прямое отношение. На мой персональный взгляд, часовня вообще была бы лучшим вариантом. На втором месте фонтан. Это мои приоритеты.

Но если это будет памятник Дзержинскому, то это кошмар. Хотя он был воздвигнут уже после Большого террора, даже после Сталина, фактически он будет восприниматься как памятник репрессиям, как реванш сил террора Николай Сванидзе.

Это ужасно. Любой другой памятник будет бессмысленен. Есть Александр Невский, ну и что? Кто знает, кто такой был Александр Невский? По фильму только. Нужно 100 лет объяснять, кто это такой. Поэтому я сторонник часовни и фонтана.

Любой памятник, какой ни поставь, приведет к расколу общества. Особенно Дзержинский. Потому что одни будут в восторге, а другие будут ненавидеть этот памятник. Сам Дзержинский — весьма противоречивая историческая фигура. Это польский шляхтич, который стал русским революционером. Но дело не в нем. Памятник давно стал жить отдельной жизнью от самого Дзержинского, поэтому это вызовет резкое противоречие в обществе. Само предложение вернуть статую на место уже вызвало большой резонанс.

Сейчас все зависит от освещения этих событий. Москвичам на самом деле все равно. Они не знают, кто такой Дзержинский и кто такой Александр Невский. К чему их будут склонять, за то они и проголосуют.

Максим Сурайкин

Председатель ЦК партии «Коммунисты России»

Я считаю, что на Лубянке должен быть восстановлен памятник Дзержинскому, потому что он является великим государственным деятелем. Это не говоря о том, что он прекрасно вписывался в ансамбль площади. Тем более памятник сохранился и его вполне можно вернуть на место. Это будет еще и восстановление исторического облика, исторической справедливости.

Даже если провести референдум, подавляющее большинство москвичей поддержит эту инициативу, но ничего не помешает властям Москвы решить это самостоятельно. Есть комиссии по архитектуре города, есть комиссии по памятникам. Это может сделать мэр своим распоряжением.

Не поддержат только пятая колонна и те люди, которые добивались и добиваются разрушения нашего государства. С врагами родины консенсуса все равно никогда не достигнешь. Пока они не уничтожат нашу страну и историю, не успокоятся Максим Сурайкин.

Несмотря на то, что предлагают установить там новые памятники — Андропову, Ивану III, это все действительно исторические личности. Но на этом месте стоял памятник Дзержинскому. Когда его демшиза в 1991 году незаконно снесла, это был фактически плевок в нашу историю, в наших ветеранов и так далее. Поэтому когда страна после этих ужасных 1990-х от этого дурмана псевдоамериканской демократии избавилась, вполне логично и восстановить исторический облик Лубянской площади в той форме, в которой он существовал до 1991 года.