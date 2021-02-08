Блогеры, писатели и журналисты попросили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Писатели, блогеры и журналисты попросили вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение подписали в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков и Леся Рябцева.

Обращение, в котором писатели, журналисты и блогеры попросили рассмотреть возвращение памятника, адресовано правительству и мэрии Москвы. Писатель Игорь Молотов рассказал РИА «Новости», что его направят властям в течение недели — после того, как полностью оформят.

«Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», — сказано в обращении, которое оказалось в распоряжении агентства.

В тексте также отмечается, что памятник Дзержинскому за время своего пребывания на Лубянке «успела стать безусловной частью исторического и культурного ландшафта нашей столицы». Памятник монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова был установлен там в 1958 году. Авторы обращения уверены, что скульптура стала «одной из своеобразных „визитных карточек“ исторического центра Москвы». Однако сейчас, по словам составителей обращения, там «зияет совершенно неправильная и ничем не заполняемая пустота».

Авторы отметили, что Дзержинский продолжает оставаться спорной фигурой для части российского общества. Однако это не мешает памятнику, который создали Вучетич и Захаров, абсолютно бесспорно служить памяти трагической и великой эпохи революций и потрясений.

Молотов рассказал, что обращение подписали уже множество людей. В их числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Сергей Аксенов, Леся Рябцева, Екатерина Рейферт, Семен Пегов, Петр Лидов, Герман Садулаев, Алексей Гинтовт и другие.

«Я не успевал записывать желающих подписать это обращение, мне звонили большое количество писателей, блогеров и журналистов. <…> Беспрерывно идут заявки от топовых писателей и журналистов. Оказалось, это очень многим нужно», — подчеркнул он.