Невский метит на место Дзержинского. Князь не имеет отношения к Москве, а шансы на победу есть

Выбор памятника для Лубянской площади вышел на финишную прямую. Претендентов осталось только двое. Москвичи будут выбирать между вызывающим споры Феликсом Дзержинским и не имеющим отношение к Москве Александром Невским.

Сокращенный шорт-лист

Накануне в Общественной палате Москвы рассматривали несколько вариантов памятников для установки «архитектурной доминанты» в центре Лубянской площади. Прежде всего в список внесли снесенный с этого места в 1991 году памятник Дзержинскому. Среди других вариантов, которые рассматривали общественники, стали скульптуры Александра Невского, Юрия Андропова и Ивана III.

Сегодня в Общественной палате Москвы проголосовали за сокращение шорт-листа до двух вариантов. В итоговый список вошли Дзержинский и Невский. Как пояснил в беседе с изданием «Подъем» член палаты и заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества Вадим Ковалев, на голосование нужно вынести не более двух вариантов, иначе обсуждение станет бесконечным.

«Дзержинский — это исторически было, а что касается Невского — это предложение было высказано на круглом столе 16-го числа, который мы проводили», — рассказал он.

По итогам заседания зампред Общественной палаты Москвы и глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов сообщил, что выбирать памятник будут с 25 февраля до 5 марта.

«Голосование за памятник начнется 25 февраля и пройдет на нескольких площадках: это „Активный гражданин“ и сайты различных СМИ. А также в опросе примут участие муниципальные депутаты», — привело его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что за чистотой опроса станет наблюдать специальная комиссия на базе штаба по наблюдению за выборами.

«Большинство совета проголосовало за то, чтоб было два кандидата: Невский и Дзержинский. Я воздержался», — добавил Венедиктов.

Устранение исторических разрывов

Памятник Дзержинскому уже давно не является символом ЧК или демонстрацией победы либералов, которые его снесли в 91-м году. Россия сегодня живет в новую эпоху, куда начали возвращаться советские представления. Таким мнением с «360» поделился журналист и общественный деятель Александр Проханов.

«Памятник Дзержинскому — это показатель того, что наша эра достигла нового этапа советизации. Это не означает, что сейчас начнутся расстрелы. Это мягкое устранение исторических разрывов. Поэтому его нужно вернуть на место», — заявил он.

По его словам, портрет Дзержинского есть в любом кабинете сотрудника ФСБ. Для силовиков он образ безопасности государства. Ставить на его место какой-то другой памятник просто не имеет смысла.

«За Невского будут голосовать по дури. Лубянка — это место Дзержинского. Невскому нужно поставить памятник на Неве. Там ему место», — подчеркнул Александр Проханов.

Он отметил, что вариант второго памятника появился только для того, чтобы успокоить людей, которые считают, что там может быть кто угодно, только не Дзержинский.

Выбор Александра Невского для Лубянской площади достаточно странный. Князь никогда не имел к Москве никакого отношения, заявил историк и военный эксперт Борис Юлин. Он напомнил, что из ВЧК, созданного Дзержинским, вышли Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности.

«Нужно понимать, что памятник Дзержинскому, как эпохальному деятелю XX века, связан не только с его деятельностью как главы ВЧК, но и как с человеком, который сумел решить проблему беспризорности в России. Это оценили во всем мире», — напомнил эксперт.

Он отметил, что место на Лубянке всегда останется за памятником Дзержинскому. Поэтому стоило бы его вернуть хотя бы в знак уважения к проделанной им работе.

Голосование поколений

Голосовать за Дзержинского будут люди старшего поколения, которые помнят Советский Союз периода его расцвета — 60−70 годы. После в стране уже начинались проблемы. За Александра Невского проголосуют люди среднего возраста. Он знаком им по фильмам и учебникам. Такое мнение в беседе с «360» озвучил социолог и урбанист Вадим Безвербный.

«Мне кажется, что Александр Невский имеет больше шансов. Тем более мы все помним демонтаж памятника Дзержинскому, который ассоциировался с коммунистической эпохой. Кроме того, в историческом контексте это достаточно одиозная фигура», — заявил эксперт.

Он отметил, что в контексте развития современной Москвы памятник Александру Невскому станет гармоничным продолжением линии с установкой памятника князю Владимиру, который также не имел отношения к столице.

«Невский все-таки фигура более масштабная, более героическая. Опять же канонизация РПЦ. По всем показателям Невский имеет больше шансов. Кроме того, он не ассоциируется с коммунистической эпохой», — подытожил Вадим Безвербный.

Власти Москвы пока не утвердили проведение голосования по памятнику на Лубянке, но пообещали внимательно изучить это предложение.