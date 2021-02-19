Выбор между Невским и Дзержинским. Голосование о памятнике на Лубянке начнется 25 февраля

Голосование по установке памятника на Лубянке стартует 25 февраля на нескольких площадках. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред Общественной палаты (ОП) города Алексей Венедиктов.

«ОП Москвы выносит на опрос москвичей по памятнику на Лубянке две кандидатуры: Александр Невский и Феликс Дзержинский», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

При этом он заметил, что сам от участия в голосовании воздержался.

Общероссийская организация «Офицеры России» предложила восстановить памятник Феликсу Дзержинскому. Изначально скульптуру поставили в центре Москвы в 1958 году. Однако в августе 1991-го Дзержинского сняли с постамента и вывезли на пустырь недалеко от нового здания Третьяковской галереи, где находится «Музеон». Статуя сейчас стоит там же.

Хотя за эти годы предпринималось несколько попыток вернуть монумент, отметило Nation News. В 2002 году с такой инициативой выступил бывший тогда мэром Москвы Юрий Лужков, но потом отказался от идеи. Референдум по этому вопросу провела партия КПРФ в 2015 году. Коммунистам удалось собрать всего 150 тысяч подписей.