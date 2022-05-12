Солохи под обстрелом Украины. Главное о пострадавших и разрушениях

Украина обстреляла село Солохи Белгородской области. В результате пострадали семь человек. Еще один скончался в машине скорой помощи. По данным властей, обстрелы повредили 17 домовладений, среди которых местная школа и отделение почты.

Украинские военные обстреляли село Солохи в Белгородской области вечером 11 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в населенном пункте частично разрушен один дом, а на место прибыли пожарные. Гладков уточнил, что в селе горели не дома, а камыш.

После обстрела один житель Белгородской области скончался. Он умер в машине скорой помощи. Ранее СМИ сообщали, что три человека получили ранения различной степени тяжести. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По словам Гладкова, это самая тяжелая ситуация за все время обстрелов.

«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

При этом Гладков опроверг сообщения о погибшем 14-летнем мальчике. По словам губернатора Белгородской области, подросток жив и находится в областной больнице. Население села отвезут в безопасное место.

В результате обстрела несколько домов получило повреждения. Местные жители поделились кадрами последствий этого ЧП в соцсетях.

Власти региона насчитали 17 домовладений и шесть автомобилей, которые пострадали из-за обстрела села Солохи со стороны ВСУ. В домах выбиты окна, изрешечены заборы и крыши, даже плотные двери гаражей оказались пробиты. У припаркованных возле домов автомобилей выбиты стекла.

В местной школе, магазине и в отделении почты предстоит восстанавливать поврежденные рамы. По словам Гладкова, в селе идет подомовой обход. С завтрашнего дня начнется ремонт. По состоянию на данный момент в селе восстановили нарушенное газоснабжение.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела населенного пункта.

Состояние пострадавших

Число пострадавших при обстреле села Солохи выросло до семи. Среди них двое пожилых мужчин и двое подростков. Состояние одного раненого медики оценивают как тяжелое. Сейчас он находится в реанимации.

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников посетил пострадавших при обстреле жителей села. По его словам, медики дают положительный прогноз о состоянии пациента, который находится в реанимации. Состояние остальных раненых стабильное. Их жизни ничего не угрожает, написал сайт «Аргументы и факты Белгород».

Еще шесть пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Глава Белгородской области пообещал оказать материальную помощь семье погибшего и пострадавшим.

В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая. Украинские военные ранее неоднократно обстреливали населенные пункты области.