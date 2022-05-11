Высокий уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

Власти Белгородской области продлили действие высокого, а именно «желтого», уровня террористической опасности до 25 мая. Об этом в своем Telegram-канале объявил губернатор Вячеслав Гладков.

Соответствующий документ, по его словам, уже подписан. На официальном сайте областного правительства постановление пока не опубликовано.

Высокий уровень террористической опасности ввели в регионе 11 апреля из-за серии нападений со стороны Украины. Так, в течение месяца был нанесен авиаудар по нефтебазе в Белгороде, произошел взрыв в населенном пункте Томаровка, обстрелы сел Журавлевка и Головчино, и произошли другие ЧП. Изначально «желтый» уровень действовал до 25 апреля, но дважды продлевался.