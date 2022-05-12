Школа, магазин, почта и 17 домов пострадали в селе Белгородской области после обстрела

Власти Белгородской области насчитали 17 домовладений и шесть автомобилей, которые пострадали под украинскими обстрелами в селе Солохи. Фотографии разрушений показал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Снарядами выбиты окна, изрешечены крыши и заборы. Припаркованные возле домов автомобили остались без стекол, и даже толстые металлические двери гаражей пробиты насквозь. Кроме того, рамы предстоит восстанавливать в местной школе, отделении почты и магазине. По словам губернатора, сейчас в селе продолжается подомовой обход. Ремонт начнется 13 мая, средства и подрядчик уже найдены.

Село Солохи входит в состав Бессоновского сельского поселения. Обстрел произошел 11 мая. Один человек погиб, семеро были ранены.

В Белгородской области до 25 мая продлили «желтый» уровень террористической опасности. Кроме того, в другом приграничном регионе, Курской области, ФСБ задержала мужчину, который вместе с украинскими спецслужбами готовил теракт.