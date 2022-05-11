Украинские военные обстреляли село в Белгородской области

Украинские войска открыли огонь по селу Солохи в Белгородской области. В результате обстрела пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в населенном пункте есть разрушения. Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы. Позже Гладков уточнил, что дома в селе не горят, а прибывшие пожарные тушат загоревшийся камыш.

«С главой села на постоянной связи. Есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта», — сообщил глава региона.

Ранее Гладков продлил действие высокого уровня террористической опасности. «Желтый» уровень будет действовать на территории области до 25 мая. По словам губернатора, документ об этом уже подписан.