Стало известно состояние пострадавших при обстреле села Солохи в Белгородской области
Минздрав: один из пострадавших при обстреле села Солохи находится в реанимации
Состояние одного из пострадавших при обстреле села Солохи оценивают как тяжелое, его поместили в реанимацию. Об этом сообщили в Минздраве Белгородской области.
Еще шесть пострадавших, по данным ведомства, находятся в состоянии средней степени тяжести, написало РИА «Новости».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь, необходимые препараты есть в полном объеме.
«Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь», — подчеркнул он.
Нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили. Сейчас в Солохах продолжается подомовой обход. По оценке властей, в результате обстрела пострадали 17 домовладений и шесть автомобилей. Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Для восстановительных работ уже определили подрядчика, к ремонту приступят 13 мая.
Село Солохи обстреляли со стороны Украины в среду, 11 мая.