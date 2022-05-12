Стало известно состояние пострадавших при обстреле села Солохи в Белгородской области

Состояние одного из пострадавших при обстреле села Солохи оценивают как тяжелое, его поместили в реанимацию. Об этом сообщили в Минздраве Белгородской области.

Еще шесть пострадавших, по данным ведомства, находятся в состоянии средней степени тяжести, написало РИА «Новости».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь, необходимые препараты есть в полном объеме.

«Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь», — подчеркнул он.

Нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили. Сейчас в Солохах продолжается подомовой обход. По оценке властей, в результате обстрела пострадали 17 домовладений и шесть автомобилей. Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Для восстановительных работ уже определили подрядчика, к ремонту приступят 13 мая.

Село Солохи обстреляли со стороны Украины в среду, 11 мая.

Фото: t.me/vvgladkov