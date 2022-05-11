Человек погиб при обстреле села в Белгородской области со стороны Украины

Один человек скончался после обстрела со стороны украинских военных села Солохи Белгородского района. Он умер в машине скорой помощи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще три человека получили ранения, отметил губернатор в своем Telegram-канале. Пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. По словам Гладкова, эта ситуация является самой тяжелой за все время обстрелов.

«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь», — написал губернатор Белгородской области.

Со стороны Украины вечером 11 мая произошел обстрел села Солохи. На месте происшествия находится глава поселения. Также на месте работают оперативные службы. Пожара в селе нет, дома не горят, сообщил Гладков.

Губернатор Белгородской области ранее продлил действие высокого уровня террористической опасности. В регионе «желтый» уровень будет действовать до 25 мая.