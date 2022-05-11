Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения ряда Telegram-каналов о втором погибшем — 14-летнем подростке — после обстрела села Солохи со стороны украинских военных.

«Федеральные Telegram-каналы пишут о еще одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице», — написал Гладков в своем Telegram-аккаунте. Он добавил, что медики оказывают подростку всю необходимую медицинскую помощь.

По последним данным регионального Минздрава, из-за обстрела села со стороны Украины ранения получили шесть человек, один — погиб.

Под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова население села Солохи вывезут в безопасное место, добавил Гладков.

Со стороны Украины вечером 11 мая произошел обстрел села Солохи. На место происшествия прибыл глава поселения. Также на месте работают оперативные службы. Пожара в селе нет, дома не горят, уточнил губернатор региона. Местные жители сфотографировали последствия обстрела села. Кадрами они поделились в социальных сетях.