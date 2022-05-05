Белгородскую область обстреляли со стороны Украины

Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области находятся под огнем со стороны Украины. Такую информацию предоставил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что пострадавших в ходе обстрела пока нет.

«По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается», — уточнил глава региона.

Подробную информацию он пообещал предоставить позже.

В Белгородской области до 10 мая продолжит действовать «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. до 10 мая. До этой же даты в регионе запретили запускать фейерверки, петарды и салюты.

Украина уже не раз предпринимала попытки атаковать территорию России, в том числе Белгородскую область, но эти единичные случаи не перейдут в масштабные бои, убежден эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Следственный комитет России расследует факты атак украинской армии в Воронежской и Курской областях. Утром 27 апреля система ПВО сбила беспилотник в небе над Воронежем. В тот же день система сработала и в Курской области. Ранее, 1 апреля, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде.