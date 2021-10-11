Собчак скрылась с места ДТП после смертельной аварии. Пассажир не отвечает за гибель людей, но уезжать не стоит

Ксения Собчак попала в ДТП на такси недалеко от Сочи. Один человек погиб, как минимум двое тяжело пострадали, а сама телеведущая быстро уехала с места происшествия на другом автомобиле. Многие набросились на нее с упреками в черствости, но пассажир не несет ответственности за действия водителя такси, даже если его торопили и призывали нарушить ПДД.

Детали аварии

Вечером 9 октября на трассе Адлер — «Альпика-Сервис» произошла авария. Автомобиль элитного такси Mercedes-Benz, в котором ехала журналистка и ведущая Ксения Собчак со своей ассистенткой, вылетел на встречную полосу, чтобы обогнать автобус, и лоб в лоб столкнулся со встречным Volkswagen. Легковая машина, по данным МВД, от удара врезалась в автобус, выбив стекла общественного транспорта.

Пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами. Ксения Собчак рассказала, что получила сотрясение мозга и ушибы, а после столкновения она даже якобы потеряла сознание, но сразу после ДТП пересела в другой автомобиль и уехала в аэропорт, не дожидаясь скорой или полиции.

Собчак заявила, что она не подгоняла водителя и не говорила ему выезжать на встречную полосу — нарушить ПДД было его личным решением. Мужчина уже полностью признал свою вину. Также ведущая добавила, что машина ей не принадлежала, водитель тоже был сторонний. По данным РЕН ТВ, автомобиль и водителя предоставил организатор мероприятия, с которого возвращалась ведущая.

В чем вина Собчак?

После этого ДТП на Ксению Собчак обрушился шквал критики. Главная претензия в адрес журналистки заключается в том, что она сразу покинула место аварии. Уже спустя 40 минут после ДТП камеры видеонаблюдения сочинского аэропорта зафиксировали, как Ксения Собчак заходит внутрь, глядя в телефон и прикладывая руку к голове.

В соцсетях ведущая написала, что сама она, как и ее ассистентка, получила сильное сотрясение и другие травмы. А ее директор Кирилл Суханов якобы вызвал на место аварии скорую помощь и поинтересовался, нужна ли кому-то помощь. Однако водитель Volkswagen заявил правоохранителям, что из второй машины никто не подходил к пострадавшим, а медиков и полицию вызвали очевидцы.

СМИ же передавали, что по справке о ДТП Собчак не отнесли к пострадавшим, так как она уехала с места происшествия до прибытия полиции. Сейчас журналистка пообещала оказать всю возможную помощь пострадавшим и семьям погибших.

Что делать пассажиру такси при ДТП?

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев объяснил «360», что пассажир по закону не обязан оставаться на месте ДТП и ждать полицию или скорую. Такие требования предъявляются только к водителю транспортного средства. Автоюрист Сергей Радько подтвердил эти слова.

«В ПДД четко написано, что водитель, причастный к происшествию, обязан оставаться на месте, оказать помощь, записать адреса очевидцев и так далее. У пассажира такой обязанности нет», — подчеркнул он.

И даже если слова ведущей о том, что она не отвлекала и не подгоняла водителя, окажутся неправдой, привлечь пассажирку такси к ответственности за аварию вряд ли удастся, считают юристы. Сергей Радько объяснил, что правонарушения в сфере ПДД классифицируются как неосторожные деяния, в них нельзя оказаться соучастником.

«Это юридический абсурд, потому что соучастие предусматривает умышленное участие в преступлении двух или более лиц», — сказал он.

Если пассажир отвлекает, это, конечно, нехорошо, но это не снимает с водителя обязанности быть внимательным, учитывать и дорожную обстановку, и все остальное. С моральной точки зрения пассажира можно осуждать, но не с юридической Сергей Радько.

Лев Воропаев же уверен, что если все же доказать, что пассажир отвлекал водителя, в теории на него можно возложить часть ответственности по компенсации морального вреда, но в подавляющем большинстве случаев за все отвечает водитель и владелец машины.

«Если будет доказано, что пассажир отвлекал или как-то подстрекал к нарушению правил дорожного движения, теоретически его можно привлечь, но это практически нереально», — сказал Воропаев.

Пассажирам такси, попавшим в ДТП, юристы советуют все же дожидаться прибытия полиции и скорой, хотя это совершенно не обязательно. Однако, как отметил Лев Воропаев, пострадавшим человека признают только в том случае, если он зафиксирует свои повреждения.

«Формально получить какую-то компенсацию он может, только обратившись в полицию, зафиксировав повреждения у врачей», — заключил он.