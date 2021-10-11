Озвучена причина претензий к Собчак после ДТП в Сочи

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил NEWS.ru, почему Ксении Собчак предъявляют претензии после того, как автомобиль, в котором ее везли, попал в смертельное ДТП. По мнению Шкуматова, Собчак должна была подойти к пострадавшим.

Шкуматов пояснил, что оказывать первую помощь необязательно, но правильно будет как минимум подойти к пострадавшем после подобного ДТП и предложить помощь.

«Случилось страшное — погибли люди, и ты как минимум непосредственный очевидец произошедшего. Ты можешь каким-то образом помочь этим людям, помочь полиции в расследовании ДТП, как бы ты ни торопился. По идее, человек, осознающий свою гражданскую ответственность, должен был это сделать. Если бы Собчак осталась на месте ДТП, дала показания, рассказала, что произошло, наверно, здесь ни у кого бы не было каких-то претензий», — сказал он.