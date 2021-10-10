Появились кадры с Ксенией Собчак, проходящей контроль в аэропорту Сочи после аварии

Ксения Собчак после смертельной аварии в Сочи, в которой она сама получила травмы, отправилась в аэропорт. Кадры с телеведущей в воздушной гавани появились в распоряжении «360».

Куда именно направилась телеведущая, неизвестно. На кадрах видно, что ей стало лучше, она крепко стоит на ногах и может передвигаться без посторонней помощи. О том, что в Сочи случилась страшная авария, Собчак сама рассказала в своем Telegram-канале.

«Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы», — написала она.

Телеведущая добавила, что машина, в которой она ехала в опасный момент, принадлежит не ей, также за рулем был не ее водитель. Ксения заверила, что точно не подгоняла водителя и не влияла на его поведение на дороге.

Ведущая добавила, что покинула место аварии на другом автомобиле. Но только после того, как ее директор Кирилл вызвал на место скорую помощь и оценил, в его ли силах оказать помощь пострадавшим из другой машины.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными», — сообщила Собчак.

О произошедшей аварии сообщили в прокуратуре по Краснодарскому краю. Там уточнили, что 9 октября на дороге Адлер — «Альпика сервис» столкнулись Mercedes и Volkswagen. Один человек при этом погиб на месте, еще двоих доставили в больницу с различными травмами — там скончалась еще одна пассажирка авто.