«Картина страшная»: очевидцы поделились подробностями аварии с Ксенией Собчак в Сочи

О смертельной аварии с участием автомобиля Ксении Собчак в Сочи рассказали очевидцы. Они поделились с Пятым каналом, что результат трагедии представлял собой страшную картину. Автомобиль Volkswagen был очень сильно поврежден, а вокруг него все было усыпано осколками стекла.

Очевидец аварии поделился, что сразу же послышались крики. Люди кричали, что нужна помощь, что у некоторых идет кровь. В темноте было просто невозможно понять, сколько пассажиров могут находиться внутри сильно помятой машины — и что с ними произошло.

«Очевидцы, кто как мог, пытались помочь… Картина страшная: на расстоянии 50 метров все в осколках. Чуть дальше стоял черный Mercedes, и еще дальше автобус», — рассказал молодой человек «Пятому каналу». Он добавил, что никаких видимых предпосылок для аварии не было: дождя в этот момент не было, дорога была сухой. Что касается движения машин в месте ДТП, по и его очевидцы называют спокойным.

Ранее СМИ со ссылкой на справку об аварии сообщили, что Ксения Собчак в ней не пострадала и покинула место ДТП еще до приезда полиции. Сама же Ксения рассказывала, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Она добавляла, что действительно уехала с места аварии на другой машине, но только после того, как пострадавшим вызвали скорую помощь.