Водитель Volkswagen рассказал о подробностях ДТП с машиной Собчак

Водитель автомобиля, с которым столкнулась машина с Ксенией Собчак в салоне, рассказал, что никто из второй машины не подошел к пострадавшим после аварии. Об этом написал Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам водителя, когда автомобиль с Собчак вылетел на встречную полосу, автомобильный поток не бы плотным. После аварии к пострадавшим никто не подошел. Скорую и полицию на место ДТП вызвали очевидцы.

Водитель Volkswagen вез двух девушек в Красную Поляну. Одна из пассажирок скончалась в результате ДТП. Водитель получил перелом бедра.