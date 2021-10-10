«Я не подгоняла водителя». Собчак раскрыла детали смертельного ДТП с ее участием

Журналистка Ксения Собчак рассказала об обстоятельствах ДТП с ее участием, которое произошло в Сочи. Телеведущая сообщила, что у нее сотрясение мозга и ушибы, сейчас она дома. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди. Будем связываться с родными», — сообщила она.

Собчак подтвердила, что была в машине, но отметила, что автомобиль был нее ее, и водитель тоже. Она заверила, что не подгоняла шофера. По ее словам, это было личное решение водителя. Сама Собчак во время поездки общалась в Zoom по работе.

«У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину», — объяснила журналистка.

Телеведущая отметила, что перед тем, как уехать с места происшествия, ее директор вызвал скорую помощь и сходил выяснить, можно ли помочь людям в другой машине.

Когда Собчак пришла в себя, ей было очень плохо. Коллеги предложили ей пройти лечение в Сочи, но она хотела к сыну, поэтому вылетела домой. Сегодня она пройдет обследование.

Собчак также объяснила, что пост с правилами счастливой жизни, который вышел у нее в Instagram после аварии, опубликовался автоматически. Это была отложенная запись, которую забыли убрать.

Ранее появилось видео с места аварии.

Кубанское МВД сообщило, что 9 октября на трассе Адлер — «Альпика-Сервис» автомобиль Mercedes-Benz, в котором, предположительно, находилась Собчак, выехал на встречку для обгона и столкнулся с Volkswagen, который впоследствии врезался в микроавтобус. Погибла одна пассажирка. По последним данным, еще одна скончалась в больнице.