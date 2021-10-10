В СМИ появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак не пострадала в смертельной автоаварии в Сочи. Об этом сообщил RT со ссылкой на справку о ДТП. Тем не менее, сама ведущая заверяла, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

По данным из справки, Собчак покинула место ДТП еще до приезда полиции. Ранее она сама сообщала, что действительно уехала на другой машине — но только после того, как ее директор вызвал скорую помощь и оценил ситуацию с возможностью своими силами помочь пострадавшим.

По сведениям источников «РИА Новости», Ксению Собчак не сочли потерпевшей по этому делу. Известно, что машина, попавшая в ДТП, принадлежала не ей, за рулем также был не ее личный водитель. Собчак подчеркнула, что не подгоняла машину, решение ехать именно так принадлежит самому мужчине. Который уже полностью признал свою вину.

В аварии в Сочи погибли два человека — один прямо на месте происшествия, другой — в больнице после приезда скорой помощи. Еще одному раненому сейчас оказывают помощь медики. Собчак сказала, что будет поддерживать пострадавшую семью.