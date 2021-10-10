Собчак пообещала помочь семье погибших в ДТП с ее участием

Ксения Собчак поможет родственникам погибших и пострадавшим в ДТП с ее участием, которое произошло в Сочи. Она также поможет с адвокатом водителю, который признал свою вину. Об этом директор журналистки Кирилл Суханов сообщил изданию «Подъем».

«Точно будем со всеми пассажирами второй машины держать связь, и будет оказана поддержка. С водителем, с которым мы ехали, разумеется, мы тоже на связи», — сказал представитель Собчак.

Газета «Известия» между тем опубликовала видео, снятое в аэропорту Сочи после смертельного ДТП. На кадрах видно, что Собчак прочно стоит на ногах и передвигается без посторонней помощи.

Телеведущая ранее рассказала, что после ДТП на какой-то момент потеряла сознание, а когда очнулась, ей было очень плохо. Собчак заявила, что у нее сотрясение мозга и ушибы внутренних органов, однако от госпитализации в Сочи она отказалась и сразу после аварии улетела, потому что хотела к сыну, а обследование только собирается пройти.

По данным РЕН ТВ, Собчак проводила в Сочи корпоратив и после окончания поехала в аэропорт. Рейс был назначен на 22:20, а авария произошла примерно за час до этого. Журналистка заявила, что «не подгоняла» водителя. Она также подчеркнула, что машина была не ее, и шофер тоже.

Юрист Сергей Черский ранее объяснил «360», почему Собчак ничего не грозит за это ДТП.

Авария произошла 9 октября на трассе Адлер — «Альпика-Сервис». Водитель Меrсеdеs, в котором ехала Собчак, пошел на обгон и выехал на встречную полосу, в результате столкнувшись в лобовую с Volkswagen, который впоследствии задел микроавтобус. Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, вторая скончалась в больнице, куда также был доставлен водитель.