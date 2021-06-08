Школьница умерла в волгоградском лагере. Версия о веселящем газе сразу вызвала вопросы

В волгоградском детском лагере «Орленок» умерла 16-летняя девочка. Она внезапно потеряла сознание, врачи диагностировали остановку сердца. Ни местные медики, ни скорая запустить его не смогли. Есть версия, что ребенок отравился веселящим газом, но специалисты сомневаются в таком предположении. Тем не менее вещество опасно, особенно для детей.

Баллончик и тряпка

Еще 2 июня в «Орленке» внезапно скончалась 16-летняя девочка. Она была на смене с подругами, в первые дни никаких жалоб от нее в медпункт не поступало. Однако на третий день после ужина она пожаловалась на плохое самочувствие, а затем уже в комнате с приятельницами внезапно потеряла сознание.

На место сразу вызвали местного врача, он диагностировал остановку сердца и начал реанимационные мероприятия. К нему присоединилась бригада скорой помощи, но спасти ребенка не удалось. В скорой сказали, что у лагерного врача был и адреналин, и дефибриллятор, но запустить сердце ребенка это не помогло, передает издание V1.ru.

Остановка сердца, по данным местных СМИ, могла произойти из-за отравления неизвестным веществом. Издание «Блокнот Волгоград» со ссылкой на информированный источник написало, что рядом с телом девочки нашли баллончик и тряпку, смоченную неизвестным веществом. Предполагается, что именно им девочка и отравилась.

Есть версия, что в баллончике был веселящий газ, его могли привезти на территорию лагеря сами пионеры. Однако «Южная служба новостей» сообщила, что правоохранители эту информацию не подтвердили.

По предварительным данным, в крови погибшей девочки не обнаружили следов наркотиков или алкоголя, медицинских противопоказаний для пребывания в лагере у нее не было. В прокуратуре уже завели уголовное дело по факту смерти ребенка, точную причину гибели обещают назвать после проведения экспертиз.

Веселящий газ?

Профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии ММА им. И. М. Сеченова Юрий Сиволап объяснил «360», что в целом закись азота, в народе называемая веселящим газом, не слишком опасна для здоровья. Но для подростка даже она могла стать причиной смерти.

«Детский организм очень чувствителен к влиянию любых отравляющих веществ, интоксикантов, тем более если это психоактивные вещества, наркотики или алкоголь. Бывает, что совсем молодые подростки могут умереть на дискотеке, если происходит суммация таких фактов, как физическое истощение вследствие большой моторной активности, обезвоживание и употребление психоактивных веществ», — объяснил он.

Тем не менее врач отметил, что ставить диагноз, не зная историю болезни и не посмотрев на результаты анализов, нельзя.

Врач скорой медицинской помощи ССиНМП им А. С. Пучкова Москвы Михаил Коневский согласен с тем, что веселящий газ вряд ли был причиной смерти. Он объяснил, что от этого вещества люди могут терять сознание, засыпать, но к смерти сама по себе закись азота не приводит.

«Веселящий газ обычно в баллонах, имеющих большой объем. Чтобы провезти его в детское учреждение, нужно очень сильно напрячься. Я сомневаюсь, что это мог быть он», — сказал врач.

Заведующий токсикологическим отделением Детской городской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Дмитрий Долгинов добавил, что если остановку сердца у девочки связывают с отравлением чем-либо, то, скорее всего, было нарушение дыхания. Он усомнился в том, что причиной гибели ребенка мог стать веселящий газ.

«У ребенка мог быть порок сердца — это может быть в любом возрасте. Надо смотреть сосуды, могла быть аневризма, истончение стенки сосуда. Надо смотреть, что на вскрытии: сосуды, сердце, следы от уколов на руках или в паху. Анализ крови посмотреть», — заключил Коневский.

Опасная тенденция

Это далеко не первый случай, когда в смерти подростков подозревают веселящий газ. В январе 2021 года в московской квартире скончался 16-летний ребенок, незадолго до смерти он заказал домой баллон с закисью азота.

В марте 2020 года молодых украинских шахматистов Александру Вернигору и Станислава Богдановича нашли в московской квартире с пакетами на голове. Следствие предположило, что они баловались веселящим газом: надевали пакеты на голову, под них запускали закись азота, используя ее как наркотическое вещество. В результате они потеряли сознание и задохнулись.

Из-за употребления веселящего газа происходят и другие ЧП. В феврале петербургский водитель сел за руль под воздействием закиси азота. Он вылетел на тротуар и сбил пять человек, двое из них погибли. Мужчина получил 8,5 года колонии. Таких случаев по всей России много.

После этого резонансного ДТП законодатели задумались о необходимости ограничения оборота веселящего газа. Однако в простой аптеке купить его не удастся — для анестезии он продается только медицинским организациям в промышленных объемах.

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал запрет на пропаганду и гражданский оборот закиси азота, разрешено его продавать только для промышленного, медицинского и технического применения. Так что если следствие подтвердит, что у погибшей в Волгограде девочки в баллончике был веселящий газ, его продавца ждет наказание. Пока КоАП предполагает только штраф или временную приостановку деятельности организации.