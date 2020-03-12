12 марта 2020, 13:43
Виновного в ДТП на Невском проспекте отправят в колонию на 8,5 года
Мурад Касымов в состоянии наркотического опьянения въехал в толпу людей на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. За аварию его осудили на 8,5 года в колонии общего режима. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.
После употребления наркотиков обвиняемый сель за руль собственной машины. Он не справился с управлением и наехал на толпу людей. Трех пешеходов госпитализировали, два других скончались на месте ДТП. Касымов принес извинения потерпевшим.
Куйбышевский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Касымов признал вину и получил наказание на 8,5 года в исправительной колонии общего режима.
Виновному запретили три года управлять транспортным средством. Его также обязали выплатить штраф в 250 тысяч рублей.