Виновного в ДТП на Невском проспекте отправят в колонию на 8,5 года

После употребления наркотиков обвиняемый сель за руль собственной машины. Он не справился с управлением и наехал на толпу людей. Трех пешеходов госпитализировали, два других скончались на месте ДТП. Касымов принес извинения потерпевшим.

Куйбышевский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Касымов признал вину и получил наказание на 8,5 года в исправительной колонии общего режима.

Виновному запретили три года управлять транспортным средством. Его также обязали выплатить штраф в 250 тысяч рублей.