Смерть украинских шахматистов в Москве связали с «веселящим газом». Он усыпляет и убивает за минуты

Молодые украинцы Александра Вернигора и Станислав Богданович были выдающимися шахматистами. Их тела нашли в одной из московских квартир прошлым вечером с пакетами на головах. Полиция считает, что молодые люди могли отравиться «веселящим газом».

Ночью 6 марта стало известно, что в квартире на западе Москвы нашли молодую пару. Парень и девушка были мертвы, а рядом с ними лежали воздушные шарики с закисью азота, то есть «веселящим газом». Тела в комнате увидела мать девушки, которая и позвонила в полицию.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве. Там уточнили, что у молодых людей не нашли признаков насильственной смерти. Следователи выехали на место случившегося и начали проверку с назначением необходимых экспертиз.

Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах, погибшей оказалась 18-летняя профессиональная шахматистка и первокурсница МГУ Александра Вернигора. Она приехала из Одессы. Собеседник рассказал, что на головах девушки и парня были надеты пакеты.

Подъезд дома, в котором нашли погибших. Источник фото: телеканал «360»

Молодым человеком оказался 27-летний Станислав Богданович. Он вместе с девушкой переехал с Украины в Москву. В тот роковой вечер они были в первом корпусе дома №35, по улице Кастанаевской.

«Погибшие — Богданович и Вернигора. По предварительным данным, они отравились, надышавшись „веселящим газом“», — приводит РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах.

Губительное «веселье» и пять минут на спасение

Несмотря на безобидное название, «веселящий газ» может убить человека всего за несколько минут, рассказал «360» руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Алексей Лодягин.

Закись азота, иначе еще «веселящий газ», обладает гипнотическим и отчасти анестетическим действиями. Используется в медицине в качестве средства для анестезии Алексей Лодягин.

В медицинских целях его используют по специальной методике, но вот в бытовых условиях появляется масса нюансов. Молодых людей нашли с полиэтиленовыми пакетами на голове. Можно предположить, что «веселящий газ» запускали под пакет и вдыхали.

«Вероятнее всего, причиной смерти стала гипоксия, поскольку в атмосфере, куда они запускали этот „веселящий газ“, концентрация кислорода, который необходим для метаболических процессов организма, был снижен. Поскольку „веселящий газ“ угнетает сознание, то, видимо, они слегка сначала уснули, а потом погибли в результате гипоксии от недостатка кислорода», — предположил Лодягин.

Если кислород перестает поступать в головной мозг, человек может прожить максимум пять минут. При определенных условиях это время можно увеличить на немного.

«Поэтому если бы можно было оказать помощь, то это буквально в течение нескольких минут, если бы кто-то оказался рядом. Если бы восстановили кровообращение, то не факт, что мозги бы оказались живыми и целыми», — заключил врач.

Шахматы и «Миротворец»

Станислав Богданович был гроссмейстером. Он участвовал в шахматных турнирах на Украине и был чемпионом Одессы по быстрым шахматам.

«Стас был очень талантливым человеком. За годы независимости в Одессе он точно один из лучших, а может быть, и лучший. Играть начал рано, его можно назвать шахматным вундеркиндом», — поделился своими воспоминаниями с РИА ФАН коллега Богдановича. По его словам, украинец был с бойцовским характером. Он мог спокойно принимать свои поражения и анализировать их.

После выступления за Россию на молодого человека обрушилась волна критики. Все закончилось занесением в базу «Миротворца». В Facebook Богданович объяснил подписчикам, почему решил выступить не за родную страну.

«Я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения. <…> Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу», — написал молодой человек.

Через некоторое время после публикации пост удалили без объяснения причин.

Александра Вернигора тоже была родом с Украины и занималась шахматами. Она состояла в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).