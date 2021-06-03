Прокуратура начала проверку после смерти девочки в лагере «Орленок»

Прокуратура Волгоградской области начала проверку после смерти 16-летней школьницы в лагере «Орленок». ЧП произошло в Волгограде.

«Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с гибелью 16-летней девочки в детском лагере <…> „Орленок“», — сказано в сообщении на сайте регионального ведомства.

На место произошедшего выехал прокурор Красноармейского района Волгограда Игорь Русяев. После проверки при наличии основании будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Ранее в пресс-службе администрации Волгоградской области РИА «Новости" сообщили, что ЧП произошло 2 июня. Девушка потеряла сознание, когда находилась в своей комнате. К ней быстро пришел медработник «Орленка», а также приехала бригада скорой помощи.

Врачи на протяжении 25 минут пытались привести подростка в чувство, но медикам не удалось спасти жизнь школьницы. У нее остановилось сердце. По предварительной информации, признаков насильственной смерти, наркотиков или алкоголя не обнаружено. Точную причину смерти установят после проведения экспертизы.