«Веселящий газ» могут запретить продавать детям. Короткая эйфория — путь к быстрой смерти
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи так называемого веселящего газа (закиси азота) несовершеннолетним. В будущем такой запрет хотят распространить на всю Россию, но пока для культурной столицы эта проблема стоит острее всего.
Зампред Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьев рассказал «360» о том, что на протяжении нескольких лет в городе существует проблема злоупотребления этим веществом.
«Есть несколько мест в историческом центре. Мы образно это место называем ночным криминальным рассадником. Там на пересечении двух улиц порядка 40 ночных питейных заведений. Ночью, особенно в летнее время, туда привозят специально и прямо из машин продают этот „веселящий газ“ в шариках», — объяснил он.
Опасное веселье
Исполнительный директор благотворительного фонда «Диакония», врач-нарколог Елена Рыдалевская рассказала «360», что закись азота действительно изменяет сознание человека, отсюда взялось и название — «веселящий газ». При этом в список наркотических веществ в России он не включен.
В основном этот газ используют в медицинских целях, когда необходимо дать человеку легкий наркоз, например при стоматологических операциях или при родах. В интернете же «веселящий газ» можно купить совершенно беспрепятственно. Различные сайты предлагают круглосуточную и оперативную доставку газа различными порциями по относительно доступным ценам.
Такие сайты обычно прилагают красочные описания того, какое «безопасное удовольствие» можно получить от употребления «веселящего газа». Его называют легальной и безопасной альтернативой алкоголю, расписывают его преимущества, даже говорят о том, что употребление «веселящего газа» не является противопоказанием для вождения. Упор в рекламе закиси азота делают на то, что газ действует мгновенно, а его эффект проходит уже через минуту.
При этом производители и продавцы не рассказывают о том, к каким последствиям могут привести такие «безопасные» развлечения. Рыдалевская объяснила, что передозировка закисью азота может привести к тяжелейшим последствиям и даже к смерти.
Если человек активно начинает вдыхать закись азота, это вызывает кислородное голодание, возможно наступление тяжелых состояний, например остановки дыхания или поражения клеток головного мозга. Можно просто отключиться и упасть, получить травму. Это же вдыхание активного газа, это небезопасно
Во время различных медицинских процедур, добавила Рыдалевская, закись азота используют не в чистом виде, а подают вместе с кислородом, чтобы не вызвать гипоксию у пациента. Если же употреблять «веселящий газ» бесконтрольно и не уметь оказывать первую помощь, можно серьезно навредить организму.
Особенно остро инициатива законопроекта назрела после того, как в ночь на 24 февраля водитель, надышавшись «веселящим газом», вылетел на тротуар на Невском проспекте. В аварии пострадали пять человек, двое погибли. Виновнику ДТП дали 8,5 года колонии. Причем аналогичные аварии случаются в России периодически, но не все из них оказываются такими громкими.
В марте 2020 года в московской квартире нашли тела двух молодых людей с пакетами на головах, жертвами оказались выдающиеся украинские шахматисты Александра Вернигора и Станислав Богданович. Причиной смерти врачи называли именно передозировку «веселящим газом». Пустой баллон нашли в той же квартире. В том же месяце в Карелии отравившейся «веселящим газом» нашли 13-летнюю девочку. Она тоже была с пакетом на голове, а рядом валялся баллончик с закисью азота.
Запрет не решает проблему
При этом директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков уверен, что запрет на продажу конкретного вещества не решит проблему.
«Это все уже было. С моей точки зрения, запрет никак не отразится на желании людей себя в некоторых случаях повеселить, а в некоторых — разрушить. Ничего не изменится от того, что запретят газ, будут просто что-то другое нюхать или что похуже. Это тупик», — уверен он.
Психоактивные функции имеет огромное количество различных веществ, в том числе кофе, который запрещать никто не собирается, или алкоголь, который в России разрешен к продаже лицам, достигшим 18-летнего возраста. При этом, отмечает Зыков, в своей многолетней практике он ни разу не встречал людей, которые бы так долго и активно употребляли «веселящий газ», чтобы попасть в зависимость и оказаться у нарколога.
Если любое химическое вещество вокруг нас или внутри нас в слишком большом количестве принять, можно умереть. Это вопрос дозы. Гораздо важнее понять, почему ребенок себя так ведет. Оттого что мы запретим одно, ничего не изменится
Врач убежден в том, что проблему того, что люди, в том числе и подростки, хотят принимать какие-то вещества, изменяющие сознание, необходимо решать на ином уровне.
Прежде всего, считает Зыков, нужно понять, чем вызвано желание привести себя в состояние измененного сознания, что не устраивает человека в его жизни. А дальше помочь эту проблему решить, чтобы потребности убежать от реальности не было. Потому что запрет на одно вещество, по мнению врача, лишь переключит внимание людей на что-то другое, например на вдыхание паров горения пластмассы или клея, как это было в 90-х годах.