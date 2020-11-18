В Заксобрании Санкт-Петербурга предлагают запретить продажу «веселящего газа» несовершеннолетним. Его используют в медицине в качестве легкого наркоза, но продать и купить его может кто угодно. Жертв безобидного, по мнению производителей, вещества в России все больше, но врачи уверены, что запрет не решит проблему.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи так называемого веселящего газа (закиси азота) несовершеннолетним. В будущем такой запрет хотят распространить на всю Россию, но пока для культурной столицы эта проблема стоит острее всего.

Зампред Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьев рассказал «360» о том, что на протяжении нескольких лет в городе существует проблема злоупотребления этим веществом.

«Есть несколько мест в историческом центре. Мы образно это место называем ночным криминальным рассадником. Там на пересечении двух улиц порядка 40 ночных питейных заведений. Ночью, особенно в летнее время, туда привозят специально и прямо из машин продают этот „веселящий газ“ в шариках», — объяснил он.

Опасное веселье

Исполнительный директор благотворительного фонда «Диакония», врач-нарколог Елена Рыдалевская рассказала «360», что закись азота действительно изменяет сознание человека, отсюда взялось и название — «веселящий газ». При этом в список наркотических веществ в России он не включен.

В основном этот газ используют в медицинских целях, когда необходимо дать человеку легкий наркоз, например при стоматологических операциях или при родах. В интернете же «веселящий газ» можно купить совершенно беспрепятственно. Различные сайты предлагают круглосуточную и оперативную доставку газа различными порциями по относительно доступным ценам.

Такие сайты обычно прилагают красочные описания того, какое «безопасное удовольствие» можно получить от употребления «веселящего газа». Его называют легальной и безопасной альтернативой алкоголю, расписывают его преимущества, даже говорят о том, что употребление «веселящего газа» не является противопоказанием для вождения. Упор в рекламе закиси азота делают на то, что газ действует мгновенно, а его эффект проходит уже через минуту.

При этом производители и продавцы не рассказывают о том, к каким последствиям могут привести такие «безопасные» развлечения. Рыдалевская объяснила, что передозировка закисью азота может привести к тяжелейшим последствиям и даже к смерти.

Если человек активно начинает вдыхать закись азота, это вызывает кислородное голодание, возможно наступление тяжелых состояний, например остановки дыхания или поражения клеток головного мозга. Можно просто отключиться и упасть, получить травму. Это же вдыхание активного газа, это небезопасно Елена Рыдалевская исполнительный директор благотворительного фонда «Диакония», врач-нарколог.

Во время различных медицинских процедур, добавила Рыдалевская, закись азота используют не в чистом виде, а подают вместе с кислородом, чтобы не вызвать гипоксию у пациента. Если же употреблять «веселящий газ» бесконтрольно и не уметь оказывать первую помощь, можно серьезно навредить организму.

Особенно остро инициатива законопроекта назрела после того, как в ночь на 24 февраля водитель, надышавшись «веселящим газом», вылетел на тротуар на Невском проспекте. В аварии пострадали пять человек, двое погибли. Виновнику ДТП дали 8,5 года колонии. Причем аналогичные аварии случаются в России периодически, но не все из них оказываются такими громкими.

В марте 2020 года в московской квартире нашли тела двух молодых людей с пакетами на головах, жертвами оказались выдающиеся украинские шахматисты Александра Вернигора и Станислав Богданович. Причиной смерти врачи называли именно передозировку «веселящим газом». Пустой баллон нашли в той же квартире. В том же месяце в Карелии отравившейся «веселящим газом» нашли 13-летнюю девочку. Она тоже была с пакетом на голове, а рядом валялся баллончик с закисью азота.

Запрет не решает проблему

При этом директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков уверен, что запрет на продажу конкретного вещества не решит проблему.

«Это все уже было. С моей точки зрения, запрет никак не отразится на желании людей себя в некоторых случаях повеселить, а в некоторых — разрушить. Ничего не изменится от того, что запретят газ, будут просто что-то другое нюхать или что похуже. Это тупик», — уверен он.

Психоактивные функции имеет огромное количество различных веществ, в том числе кофе, который запрещать никто не собирается, или алкоголь, который в России разрешен к продаже лицам, достигшим 18-летнего возраста. При этом, отмечает Зыков, в своей многолетней практике он ни разу не встречал людей, которые бы так долго и активно употребляли «веселящий газ», чтобы попасть в зависимость и оказаться у нарколога.

Если любое химическое вещество вокруг нас или внутри нас в слишком большом количестве принять, можно умереть. Это вопрос дозы. Гораздо важнее понять, почему ребенок себя так ведет. Оттого что мы запретим одно, ничего не изменится Олег Зыков директор Института наркологического здоровья нации.

Врач убежден в том, что проблему того, что люди, в том числе и подростки, хотят принимать какие-то вещества, изменяющие сознание, необходимо решать на ином уровне.

Прежде всего, считает Зыков, нужно понять, чем вызвано желание привести себя в состояние измененного сознания, что не устраивает человека в его жизни. А дальше помочь эту проблему решить, чтобы потребности убежать от реальности не было. Потому что запрет на одно вещество, по мнению врача, лишь переключит внимание людей на что-то другое, например на вдыхание паров горения пластмассы или клея, как это было в 90-х годах.