Путин подписал указ о штрафах за пропаганду веселящего газа

За сообщения о продаже веселящего газа сумма штрафов для физических лиц составит от одной до двух тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 150 тысяч рублей или закрытие деятельности на один месяц.

Под эту норму не попадают продажи закиси азота для медицинских, производственных и технологических целей.

Законопроект о продаже и пропаганде веселящего газа для частного употребления Госдума одобрила в декабре 2020 года. Авторы документа отметили, что потребители после вдыхания смеси испытывают эйфорию и галлюцинации. Бесконтрольное употребление может привести к проблемам со здоровьем. Но закона, регулирующего продажи закиси азота, нет.

Использование веселящего газа в прошлом году привело к двум серьезным происшествиям. В феврале водитель под воздействием вещества вылетел на тротуар Невского проспекта в Санкт-Петербурге, где сбил пять человек. Двое пострадавших скончались от полученных ран.

В московской квартире нашли тела двух украинских шахматистов. Молодые люди набирали веселящий газ в пакеты и надевали их на голову. Причиной смерти назвали передозировку.