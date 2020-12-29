Путин запретил с 2021 года оборот и пропаганду «веселящего газа»

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете оборота и пропаганды «веселящего газа» с 2021 года, ранее одобренный Госдумой РФ. С 1 января следующего года закись азота можно будет использовать исключительно для медицинского, промышленного или технического применения.

С законом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. В документе сказано, что закись азота является одурманивающим веществом, поэтому закон запрещает его использование и потребление гражданами не по назначению «в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью».

Новая норма должна была вступить в силу с февраля 2021 года, но этот срок было решено ускорить из-за «огромного масштаба» проблемы.

Госдума РФ одобрила закон 22 декабря 2020 года. Ее председатель Вячеслав Володин пояснил, что введение административной ответственности за нецелевое производство и оборото «веселящего газа» было продиктовано интересами населения и в целях защиты здоровья молодых людей.