Подросток погиб из-за отравления веселящим газом в Москве

«14 января в квартире жилого дома по улице Кучин переулок обнаружен труп несовершеннолетнего 2004 года рождения. По предварительной информации, незадолго до смерти несовершеннолетний сделал заказ на доставку баллона, наполненного, предположительно, закисью азота», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время сотрудники организовали проверку. Специалистам предстоит выяснить причину смерти и обстоятельства, из-за которых она произошла. Также будет дана оценка действиям родителей касательно воспитания ребенка.

В конце декабря в Нижегородской области двухлетний ребенок попал в больницу с отравлением. По словам врачей, это была наркотическая интоксикация. Как выяснилось, семья живет в поселке Луч Приокского района. Некоторое время это место было известно наркоторговлей. Сами родители не смогли объяснить, где их ребенок нашел наркотики. В результате было возбуждено уголовное дело.