Захвативший детей в заложники мужчина в Петербурге требовал, чтобы все ушли — очевидец
«Мужчина держал ребенка на подоконнике. Сверху рукой водил ножом по нему. Жестко так, мальчишка кричал. Просил всех уйти. Из этого было понятно, что он держит в заложниках своих детей собственных. У него топор какой-то там серьезный», — сообщила очевидица.
Злоумышленник агрессивно реагировал на всех, кто проходил под окнами. Потом он разбил стекла и ребенок закричал. Люди подумали, что он что-то сделал с ребенком, но потом мальчик снова появился на подоконнике.
Соседка добавила, что это приезжая семья, которая снимает квартиру, поэтому о них никто ничего не знает.
В полиции сообщили, что о захвате шестерых детей в заложники в доме на улице Пролетарской в районе полудня сообщила жена этого мужчины. По данным правоохранительных органов, ему 38 лет.