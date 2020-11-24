Мужчина, который захватил в заложники шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, выставил одного ребенка в окно, угрожал ему ножом и требовал, чтобы все отошли. Об этом «360» рассказала соседка, которая видела эту сцену.

«Мужчина держал ребенка на подоконнике. Сверху рукой водил ножом по нему. Жестко так, мальчишка кричал. Просил всех уйти. Из этого было понятно, что он держит в заложниках своих детей собственных. У него топор какой-то там серьезный», — сообщила очевидица.

Злоумышленник агрессивно реагировал на всех, кто проходил под окнами. Потом он разбил стекла и ребенок закричал. Люди подумали, что он что-то сделал с ребенком, но потом мальчик снова появился на подоконнике.

Соседка добавила, что это приезжая семья, которая снимает квартиру, поэтому о них никто ничего не знает.

В полиции сообщили, что о захвате шестерых детей в заложники в доме на улице Пролетарской в районе полудня сообщила жена этого мужчины. По данным правоохранительных органов, ему 38 лет.